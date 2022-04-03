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大陸 大陸焦點 特派現場

22歲新手媽「11天生4男胎」　尪揭悲慘家境PO文籌資：快被壓垮

▲▼ 11天生四胎。（圖／海報新聞）

▲檢查畫面。（圖／海報新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸山東一名22歲的年輕孕婦，分娩四胞胎竟橫跨11天的時間，成為大陸首例。孩子父親透露，第三和第四胎1日順利生下，不過一個寶寶的醫藥費就不低於30萬元（人民幣，下同，約新台幣135萬元），這讓來自普通農村家庭的他憂心滿滿，無奈之下決定上網PO文求助。

▲▼ 11天生四胎。（圖／海報新聞）

▲四胎都已順利出生。（圖／海報新聞）

據《海報新聞》報導，山東濟寧一名22歲女子第一次當媽媽就懷上四胞胎，遇到非常高的挑戰。3月22日當天，第一胎僅有25週6天就出生了，體重735克，屬於極早早產兒；4天後老二出生，重870克；第三第四胎4月1日出生，分別重1050克和1030克，四胎都是男孩。

目前，四個孩子均在保溫箱，後續的醫療費讓這對新手爸媽非常煩惱。27歲的父親楚遵禎表示，「我們夫妻都來自普通農村家庭，現在妻子和孩子的治療費用數目較大。」

楚遵禎透露，他是一名普通送貨員，月薪僅有5000元，家裡僅有的幾萬元積蓄已經花光，現在住院的各項費用都是向親友借的，心理和金錢上的壓力幾乎快壓垮他們。

▲▼ 11天生四胎。（圖／海報新聞）

▲四胎爸在網路籌資。（圖／海報新聞）

「我的妻子和寶寶都不容易，我只希望他們都平安健康。」楚遵禎表示，由於寶寶早產，僅一個寶寶的費用就不低於30萬元，如今四個寶寶加起來的費用超過百萬，對家庭來說無疑是天文數字。

楚遵禎因在醫院照顧妻子和小孩，已沒有收入來源，無奈之下只好在網路PO出求助和籌款資訊，希望能獲得更多幫助。他感嘆，現在希望孩子們能平安出保溫箱，「我覺得四個孩子生命力都挺頑強的，他們也在很努力地想活下來，在保溫箱養一養問題不大，現在就是錢的問題。只要孩子們能度過這個目前的這個難關，我也有信心把他們撫養長大。」

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