▲台灣早產兒比率逐增，北榮桃園分院提供產婦優質一條龍服務

▲倍受呵護的新生兒。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在現今高齡、少子化的年代，每個新生兒的出生，總是倍受呵護。北榮桃園分院婦產科主任黃景瑩表示，台灣的早產兒比率逐年在增加，自2014年的8.95%至2020年10.62%；幸多數的早產兒寶貝有醫護團隊，在先進設備及專業照顧，泰半能健康長大，而該院「心玥產後護理之家」提供最優質的一條龍服務，深獲早產兒爸媽的肯定。

黃景瑩說，馮太太二年前的第一個寶貝，在其悉心照顧下，39週順利健康出生了。因此，這次第二胎依然選擇該院產科團隊。未料，在孕期過程一直胎象不穩，35週開始有陰道出血情形，因此住院安胎。

未想，只有36週的小寶貝卻迫不及待的想見面，上( 3)月中旬於生產時，後胎盤無法自然分娩，且出現大量出血，血壓下降、呯吸困難，意識愈來愈模糊，幸在醫護團隊緊急的處理後，終於止住大出血了，孩子也平安出生。

黃景瑩說，台灣的早產兒比率逐年在增加，這位產婦當時僅有36週，在自然產後無法自然分娩胎盤，藥物使用後依然無效，只能以徒手剝離術分娩胎盤，在分娩後仍有部分殘留，因此緊急以超音波協助診斷，再以子宮刮除術順利將殘留碎片清除，並成功止住產後大出血。

在經歷生產大關，產婦馮太太身體漸漸的恢復，出院後抱著可愛的小寶貝，來到醫院附設的心玥產後護理之家，早產的寶貝僅有2600多公克，但是在醫護團隊愛心呵護下慢慢長大。馮太太表示，心玥產後護理之家不僅環境優美，還有最優質的護理團隊，一直耐心協助產後的照護，教導母乳哺餵及照護寶寶的技巧，覺得十分放鬆且舒適，是最好的決定。