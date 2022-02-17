臺灣每年近2萬名早產兒　大型研究曝「吃它」可降低早產風險

▲母胎醫學協會針對馬拉威女性，進行孕婦早產研究。（示意圖／免費圖庫pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

臺灣每年會有將近2萬個早產寶寶出生，大約占所有新生兒的8至10%，因器官發展不全，導致早產成為新生兒的死亡主因之一。根據母胎醫學協會公布的一份報告顯示，若孕婦嚼食無糖口香糖，發生早產的風險將下降24％。

綜合外媒報導，相關研究人員於2月3日的母胎醫學協會年度妊娠會議上，發表這個科學家針對非洲國家馬拉威女性，進行長期研究的報告，他們在當地募集了1萬名孕婦，不論是懷孕初期，或是臨盆孕婦，隨機給4349名孕婦嚼食口香糖，而其中有549名（12.6%）早產，與未嚼食口香糖而導致產出早產兒的878位孕婦相比，下降了24%。

▲根據研究結果，口香糖中的木糖醇對預防早產有一定幫助。。（示意圖／達志影像）

報導引述，研究博士克傑斯蒂（Kjersti Aagaard）表示，因為口香糖內含有木糖醇，可以減輕炎症和改善口腔健康，他們採檢大約4000名孕婦的口腔狀況，發現他們的牙齒狀況良好，因為研究人員透過調查，發現孕婦牙齦發炎的機率近70%，「我們讓這些孕婦一天嚼兩個口香糖，每次嚼10分鐘左右，可以發現是可以降低炎症的發生。」

北卡羅來納大學教堂山分校的母胎醫學專家金（Kim Boggess）表示，「這項長達10年之久的研究，雖然耗費許久，但結果讓人感到欣慰」他也補充說道，根據過往的研究可發現，孕婦口腔的健康與早產之間的有一定的關聯，「希望我們能擴大研究對象，來增加研究結果的準確度，但可以確定的是，嚼食無糖口香糖對於早產的防治上是有一定的幫助。」