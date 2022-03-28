早產雙胞胎只能救一個！窮夫妻手抖「抓鬮」做抉擇　逼哭萬千網友

▲早產雙胞胎命懸一線。（圖／翻攝自大象新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

鄭州兒童醫院新生兒重症監護病房外，雙胞胎爸爸阿濤（化名）手裡緊攥著寫有兩個孩子名字的紙團，半晌，他沒有隻言片語，只是眼角泛紅，「我們兩個孩子都不想放棄，但是眼前只能先留治療費給其中一個救治。」手心手背都是肉，無奈之下，阿濤選擇了用「抓鬮」來抉擇兩個孩子的命運。

據《大象新聞》報導，河南安陽一人妻阿袆2021年6月懷了雙胞胎，全家人都沉浸在喜悅之中。誰知天有不測風雲，在懷孕第六個月時，因為頻繁宮縮，醫生說有早產的可能，阿袆被及時送往醫院進行保胎，2021年12月20日誕下了雙胞胎。然而，兩個孩子的過早降臨，讓這個家顯得有些「措手不及」。

「因為是極低出生體重的早產兒，兩個孩子均患有新生兒呼吸窘迫綜合征、新生兒敗血症、呼吸衰竭、先天性肺炎等……，」阿濤稱，孩子一出生便被送往新生兒重症監護室進行監護治療。

▲媽媽抱著孩子淚崩。（圖／翻攝自大象新聞）

重症室外，母親阿袆除了要承受分娩之後的疼痛，還要為重症監護室裡生死未卜的兩個孩子日夜擔心。阿濤稱，因為孩子出現皮膚潰爛、肺炎加重，院方建議轉上級醫院進行治療。隨即，阿濤帶孩子轉到鄭州兒童醫院救治。經過醫生會診之後，醫生告訴阿濤，兩個孩子的情況都不容樂觀。

隨著時間的推移，住院期間的兩個孩子更是險象環生，「孩子的病情非但沒有減輕，又被檢查出腦發育不全、貧血、支氣管肺發育不良、血管瘤等症。」眼前，兩個孩子每天都要用呼吸機，輸血、輸氧氣和營養液來維持生命徵象。

為了給孩子治療，阿濤甚至賣掉了家裡的房子，但從孩子出生到現在不到2個月時間已經花費30多萬元（人民幣，下同），並且欠下20多萬元外債。萬般無奈之下，阿濤和妻子阿袆作出「抓鬮」二保一的決定。然而，雙胞胎之間誰「走」誰「留」，讓夫妻倆不忍抉擇。

網友看後心酸紛紛捐款表示，「抓鬮取舍，感覺和殺人一樣，身為母親，太理解那種心情，希望能幫助治好兩個小寶貝」、「兩個孩子都有活在這個世界上的權利，希望兩個寶寶盡快康復，健康長大」、「兩個千萬都要保住啊」。