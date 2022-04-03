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類普篩要改名了！林右昌提「全民防疫愛心篩檢」理由曝光

▲▼0403基隆林右昌。（圖／翻攝林右昌臉書）

▲基隆市長林右昌表示，不希望類普篩計畫被稱為「類普篩」，將改名為「全民防疫愛心篩檢」。（圖／翻攝林右昌臉書）

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

因應基隆疫情持續延燒，衛福部長陳時中30日與基隆市政府討論相關疫情措施，並表示未來基隆將實施「類普篩」政策，由中央提供快篩試劑，希望能在第一時間圍堵疫情，揪出確診黑數。不過基隆市府經幾日與中央研擬相關政策後，林右昌指出，不希望該項計畫被稱為「類普篩」，應改稱「全民防疫愛心篩檢」，主因為號召民眾自願參與，不希望再出現去年地區慘遭標籤情形。

林右昌指出，「類普篩」政策經多日與中央密集討論規畫後，這幾天已把很多細節逐次釐清，類普篩的計劃並不是試劑發下去就好了，因為要發放的量很大，加上可能會有偽陽性的問題，進而可能影響醫療量能問題，因此基隆市政府相當慎重。

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他說，現階段初步對類普篩歸類幾個原則，第一為以「民眾志願性」，其餘組織規劃為輔，只要有意願來參與的民眾，都可以多元且方便的取得快篩試劑；第二則是分區域、分類別、分時序和分批來發放分流，以避免民眾回饋太過集中影響量能；最後則是篩檢必須要「去標籤化」，希望不要發生也不願意再有像萬華地區被標籤化等情形。

林右昌回應，此項計畫要考慮的層面很多，除社會面外，也須考量民眾心理面、後送後勤量能與交通規劃等相關細節，是否能有次序進行，市府目前針對相關問題已做好釐清規劃，剩下最後人力與硬體上的配置；至於相關細節，將會在4日疫情說明會和大家進一步報告要怎麼來執行。

他強調，他也向中央建議不要用「類普篩」的字眼來稱呼或認知，希望能將計畫叫做「全民防疫愛心篩檢」，因該計畫主要強調民眾的志願性，不會強迫民眾一定要前來篩檢。

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