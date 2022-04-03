屏東集檢所人員家庭群聚！外縣市個案參加台灣祭　墾丁大街足跡曝

▲屏東縣長潘孟安。（圖／翻攝潘孟安臉書）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

中央今(3日)公布全台新增183例本土，其中屏東縣新增3例。縣長潘孟安下午召開防疫記者會，表示新增的3例個案為高雄某集檢所人員家庭群聚案，另市府還公布一例外縣市確診足跡，該案曾於1日、2日參加台灣祭，目前縣府已經取消台灣祭演出，並同步強化防疫措施、發送細胞簡訊提醒民眾注意。

潘孟安表示，今新增的3例中，案24331為50歲女性，Ct值17.7，是案24016的太太，3/31出現頭痛、喉嚨痛、咳嗽等症狀，於2日匡列採檢確診；案24377為49歲女性，Ct值15.7，為案24331家人，3/31喉嚨痛、咳嗽，4/2匡列採檢確診；案24378則為54歲男性，Ct值39.6，也是案24331家人，4/3二採為陰性，目前血清檢驗中。

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針對這起家族群聚案，縣府共匡列138人進行採檢，居家隔離34人，自主健康管理104人，陸續疫調匡列，環保局也同步全面完成消毒作業。

▲ 台灣祭會場擠滿人潮 。（圖／記者陳崑福攝）

此外，今屏東縣還有一例外縣市個案、案24399足跡，該案例曾於1日、2日參加台灣祭並前往墾丁大街大玉食堂、屈臣氏、7-11等處，晚間入住墾丁山水心旅棧。屏東縣政府已取消今日台灣祭演出，同步強化防疫措施並發送細胞簡訊。

▼確診者足跡。（圖／翻攝潘孟安臉書）