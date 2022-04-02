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爽住渡假房回家秒換負壓隔離病房　超衰情侶檔遊阿里山確診

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有一對情侶在嘉義阿里山旅行，結果沒想到在住宿旅館過程當中，疑似跟確診者在同一樓層居住遭到感染，返家途中接到高雄市衛生局電話通知前往醫院採檢，結果現在雖然是無症狀，但是也暫時回不了家，直接住進了負壓隔離病房。

這對確診情侶是是從23771延伸出來的，高雄市衛生局接獲通知之後才發現，這一對情侶在3月31日到4月1日前往嘉義旅遊，結果在3月31日跟一名確診個案有住在同一個飯店樓層，雖然沒有同行、也不認識，但還是因此而確診。

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▲高雄市2日公布確診關係圖 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市2日公布確診關係圖 。（圖／高雄市政府提供）

高雄市衛生局接獲通知之後，趕緊轉知這一對情侶，他們正開車回到高雄的路上，所以衛生局就請他們直接前往醫院，經過檢測確診，他們的ct值分別為35.9跟40.9，Ct值都非常高，表示是剛感染，所以衛生局直接將他們收治到負壓隔離病房。

另外也有一名檢疫所人員確診，個案編號為24021，他是在例行性的健康檢測當中，會定期的去篩檢，主要是因為他的同事篩出陽性之後，就被緊急匡列篩檢，結果在1日晚間被確診為陽性，Ct值為27.9，所以衛生局也連夜請他的同住3位家人進行採檢隔離，結果都為陰性，對於社區的接觸風險為不高。

▲高雄市2日公布確診關係圖 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市2日公布確診關係圖 ，一名檢疫所人員被職場感染。（圖／高雄市政府提供）

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