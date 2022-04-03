藏8個保險套辯自用「糖尿病容易軟」　法官一句話揪老司機破綻

▲保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／屏東報導

屏東一名張姓男子開設美容按摩店，去年3月被逮到店內提供半套性交易，又在張男身上找出8個已拆封保險套，當時他聲稱自己有糖尿病「容易軟掉」，所以需要這麼多，小姐也承認根本沒學過按摩訓練，因此法院依圖利容留性交罪，處張男有期徒刑3月。

判決指出，警方於2021年3月14日晚間22時許前往張男開設的按摩店臨檢，當場逮到店內性交易現場，又在張男身上找出8個保險套，當時他辯稱，因為自己有糖尿病、容易軟掉，所以需要那麼多個，並強調應徵小姐時，就有說不能從事色情行為，只能單純按摩。

但男客偵訊時表示，當天他向張男說想要找小姐，就被帶上樓，詢問小姐「半套」怎麼算，小姐說每半小時1000元，結果還沒完事就被抓。小姐也坦承收錢做半套性交易，收益跟張男對半分，且自己根本沒學過按摩，「反正客人來就幫他隨意按一按，我稱不上是專業，沒有不同的項目，就只有1種按摩。」

屏東地院認為，張男身上扣得之已拆封保險套，應是預備供男客性交時隨時取用之物。且庭審時法官曾詢問張男店內消費方式，但張卻稱店內只有「全身按摩」，沒有區分身體部位；法官認為，按摩乃需經專業及技巧訓練始得為之，且須對人體穴道有相當程度之瞭解，倘若真為提供正常合法之按摩服務，店內應區分各式按摩服務，聘請有基礎專業素養之按摩師傅，且男客稱「要找小姐」，張男即可明瞭，介紹小姐提供色情按摩之性服務，彰顯其憑此牟利。因此依圖利容留性交罪，處張男有期徒刑3月，得易科罰金。