屏東保5員警高雄執勤確診　足跡：宗教聚會、佳冬粄條店

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名任職保安警察第五總隊的員警，日前支援高雄集中檢疫所勤務，4月1日結束勤務後篩檢，結果PCR呈陽性確診，確診案號「24016」。屏東縣政府初步疫調，該員警曾至潮州參加宗教聚會，並至九如、佳冬、東港等地，目前已匡列其親友檢疫後共5人居家隔離，6人自主健康管理，後續持續疫調中。

▲保五警察支援高雄防疫確診，清消作業。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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案號「24016」分派至高雄市前金區集中檢疫所支援勤務，自3月26日起至4月1日共7天。4月1日勤務結束後於集中檢驗所統一使用快篩劑，結果為陽性，由其服務單位通報高雄市政府衛生局，並派遣救護車後送至醫院進行PCR採檢確診，現收治在高雄的醫院負壓隔離病房，其感染源還待釐清。

疫調指出，案號「24016」曾於3月24日到九如鄉九如路三段趙壽山豬腳餛飩，25日至潮州鎮參加宗教聚會，31日至東港鎮海德寶水產食品行、佳冬鄉媽祖廟旁買粄條。縣府已完成相關場域清潔作業，並提醒曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫，或洽詢防疫專線：08-7380208。

屏東縣政府衛生局表示，現正值清明連假，有許多返鄉或遊客南北流動，也再次提醒大家做好防疫措施，戴口罩、實聯制，縣府於4月2日起在屏東火車站、潮州火車站、潮州黃志忠診所提供莫德納疫苗，隨到隨打，符合疫苗施打資格的民眾請盡快施打。