「幹這行別太漂亮」！22歲女當職業伴娘...收入曝網喊：哪裡應徵

▲伴娘一般是由新娘好友或是姊妹來擔任。（示意圖／取自ingimage）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨著時代變遷，許多新興行業因應而生，有商業頭腦的年輕人，確實能在此搭上一波錢潮。像大陸在少子化的情況下，即出現「職業伴娘」這新興行業，一位女網友就分享她當13次「職業伴娘」的工作經驗，還透露做這行的首要重要關鍵，就是「不能太漂亮」。

據《上游新聞》報導，自山東濟南泰安、現年22歲的女子輝輝（化名），身高167公分的她有著圓圓的臉蛋，看起來十分福氣，由於個性十分健談、擅於炒熱現場氣氛，大學畢業不久後，就開了一間專門做出租職業伴娘相關業務的工作室，同時自己也是一名職業伴娘，目前已經做了2年。

▲年僅22的輝輝已是伴娘工作室的老闆。（圖／擷取自山海視頻）

2年來，輝輝已擔任過13次伴娘了，「我們這行不能太漂亮，也不能太難看，太漂亮會搶了新娘風采，太難看會讓新娘的娘家沒面子。」聽來奇葩的要求，卻正是當一名合格職業伴娘的重要條件！而當職業伴娘在婚禮現場需要做到的就跟一般伴娘沒兩樣，唯一不同的點是她們需和「陌生的新娘」假裝成摯友。

目前輝輝擁有上千名職業伴娘，分布在大陸各地，多數屬於兼差性質。她表示，做職業伴娘這行，忙的時候每周大約會出3次任務，單價約在400元到800元人民幣（約新台幣1795元到3590元）之間。

▲職業伴娘輝輝照片。（圖／擷取自山海視頻）

輝輝也透露，大部分的新娘，不會跟家裡說伴娘是租來的，會說是自己的朋友，所以伴娘也必須保守秘密，在婚禮上扮演新娘摯友的角色。另外，伴娘也須具備「眼力」，適時的幫新娘整理裙襬、端酒、遞戒子，還要懂得圓場、隨機應變，例如，接捧花時若不小心扔到地上，職業伴娘們得趕緊去撿回來化解尷尬。

此報導一出，立刻在網路引起熱議，不少網友覺得十分有趣，紛紛打趣留言道，「不能太好看，我符合了！」「我也想當，求管道。」「這年頭，啥都可以租了。」「這個職業也不好做啊，看學歷還不能太漂亮」、「有人想租不好看的出租伴郎嗎？」