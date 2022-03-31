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大陸 大陸焦點 特派現場

美對華貿易政策不再聚焦「施壓」　陸商務部：合作是唯一正確選擇

▲▼美國貿易代表戴琪。（圖／路透）

▲美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在國會聽證會時，一改數天前強調要在對華貿易上繼續施壓的態度，認為下一階段美國該做的是著重於實現經濟獨立，透過在美國境內的「戰略投資」，擺脫對大陸的依賴。對此，大陸商務部發言人束珏婷表示，雙方經貿團隊仍保持正常溝通，「中美擁有巨大的共同利益，合作是唯一正確的選擇。」

▲大陸商務部發言人束珏婷。（圖／CFP）

▲大陸商務部發言人束珏婷。（圖／CFP）

據了解，戴琪曾在25日接受媒體採訪時表示，美國將積極施壓中國，要求改變被視為改變市場機制的貿易行為，不會坐等大陸做出決定，同時，美國也會制定出新的對華貿易政策，使美中貿易更具競爭力，藉此捍衛自身利益。

不過，戴琪在出席國會聽證會時表示，美國現今的策略須從對大陸施壓，要求改變被華府視為不公平貿易作法，轉為加大力度捍衛美國的經濟利益，避免受到大陸不公平經濟政策與作法帶來負面影響。

對此，束珏婷表示，美國作為世貿組織成員，應該使其貿易政策和做法符合世貿組織規則，「而不是另搞一套，以新的貿易政策做法之名，行單邊主義、保護主義之實。」

束珏婷強調，中美擁有巨大的共同利益，合作是唯一正確的選擇，「希望美方採取理性務實的對華經貿政策，與中方相向而行，本著相互尊重、互利共贏的原則，推動中美經貿關係健康穩定發展。這不僅符合中美兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。」

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