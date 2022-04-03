俄羅斯小弟反了？哈薩克倒戈：尊重烏克蘭主權、不替普丁規避制裁

▲蘇萊梅諾夫承諾，哈薩克會尊重烏克蘭主權，也不會幫助俄國和白俄規避制裁。（圖／取自哈薩克政府官網）

記者葉睿涵／編譯

哈薩克共和國因與俄羅斯有經濟和軍事聯繫，因此俄羅斯一直希望哈薩克能在烏俄戰事中，與俄國站在同一邊。不過，哈薩克副參謀長蘇萊梅諾夫（Timur Suleimenov）透露，政府在與歐盟會談後，決定將與美國和歐盟站在同一陣線，尊重烏克蘭的主權，也不會成為俄羅斯和白俄規避制裁的工具。

據外媒報導，蘇萊梅諾夫指出，「雖然我們和俄羅斯、白俄一樣，是歐亞經濟聯盟成員，但我們也是國際社會的一員，我們不希望美國和歐盟對哈薩克實施二級制裁，因此我們必須向歐洲的夥伴證明，哈薩克不會成為俄羅斯規避美國和歐盟制裁的工具。我們將遵守制裁。」

蘇萊梅諾夫強調，哈薩克將在烏俄戰爭中持續保持中立立場，「我們不會站在衝突國家的任何一邊，但我們確實向烏克蘭提供了人道主義援助」。他表示，哈薩克也會尊重烏克蘭的領土完整、不會承認俄羅斯佔領烏克蘭領土後的主權問題，「我們只會尊重聯合國的決定」。

在與歐盟的談判中，哈薩克也問及歐盟，是否同意該國持續以歐亞經濟聯盟的身份，在俄羅斯投資。蘇萊梅諾夫透露，「我們得到了完美的回應，只要我們尊重制裁制度，並尊重世貿組織、雙重徵稅條約等協議，那我們可以繼續合法地幫助其他歐洲企業向俄羅斯出售商品。」

蘇萊梅諾夫坦言，目前歐洲有不少公司已離開俄羅斯，「要嘛是因為制裁，要嘛是來自公眾、股東和道德原因的壓力。但他們確實希望能在附近的某個地方繼續經營俄羅斯市場，而作為歐亞經濟聯盟成員、享有進入俄羅斯市場特權的哈薩克，將為他們提供相關機會。不過，哈薩克也將盡最大努力控制任何來自被制裁的個人或實體在哈薩克斯坦的投資。」