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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

五千鄉親擠爆東港東隆宮　周春米展現團結勝選氣勢

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼周春米1日在東港東隆宮舉辦政見說明會，現場湧入近5千名支持者，氛氛熱絡 。（圖／記者陳崑福攝及翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣長初選進入倒數階段，參選人立法委員周春米今(1)日在東港東隆宮舉辦初選造勢，吸引近五千名支持者到場，場面相當熱絡，展現勝選氣勢。

 ▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲周春米1日在東港東隆宮舉辦政見說明會，現場湧入近5千名支持者，氛氛熱絡 。（圖／記者陳崑福攝及翻攝）

屏東縣長潘孟安也請假到場助講，他表示，縣府爭取高鐵延長到屏東、高捷爭取延長東港、林邊及科學園區、高雄榮總到屏東碰壁時，拜託人到場，有的來都不來，有屁股還沒坐熱就走掉，只有周春米委員力挺到底，幫忙追、盯進度。

▲周春米1日在東港東隆宮舉辦政見說明會，現場湧入近5千名支持者，氛氛熱絡 。（圖／記者陳崑福攝及翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

潘縣長說，蘇嘉全、曹啟鴻競選縣長時，他都擔任競選總部總幹事，全力輔選，遇到法律問題就找擔任律師的周春務做諮詢；擔任立法委員時，設置法律服務處，周春米則帶領服務團隊律師，往返恆春等處做義務服務，讓他感激在心頭；閩南語說「吃人一口，還你一斗」，如今周春米投入黨內初選，他於公於私幫忙，也是還給她人情，「剛好而已」。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

周春米表示，東港是屏東海線重鎮，自己也多次來到大東港地區進行座談會與說明會，今日在東港的造勢，是自己服務成果的總驗收。

周春米也說，近期疫情較為嚴峻，因此團隊現場準備實聯制等防疫措施嚴格執行。此外也開設現場直播，也吸引了數千人觀看，這是對個人與團隊努力的最大肯定。

而立法委員林宜瑾今日也到場為周春米助陣，林宜瑾向所有縣民推薦，七次優秀立委肯定的周春米，一定會是最適合、最專業的縣長人選。除林宜瑾外，東港、新園、南州、崁頂、林邊、林邊等屏南地區在地各級民意代表與鄉鎮長也有多人到場支持，展現大團結勝選氣勢。

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