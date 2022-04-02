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坊傳農委會補助特定蒜商乾燥費每公斤2元　陳吉仲駁斥：假消息

▲今日上午立法委員蘇治芬邀集農委會主委陳吉仲等人，至東勢鄉受災嚴重田間會勘了解災損情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日上午立法委員蘇治芬邀集農委會主委陳吉仲等人，至東勢鄉受災嚴重田間會勘了解災損情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林大蒜產量佔全國9成以上，3月下旬霪雨造成大蒜浸水導致損失，農委會昨日公告雲林縣大蒜為現金救助項目，救助額度為每公頃3萬6千元，今（2）日立法委員蘇治芬雨農委會主委陳吉仲前往東勢鄉及四湖鄉實地了解大蒜損害情形，針對有傳聞農委會補助特定蒜商乾燥費每公斤2元，陳吉仲說明是假消息。

農糧署昨日已逐一電話通知雲林縣各基層公所於今日開始受理農民申請，請受災農民儘速於4月11日公告期限前備齊相關申請文件及佐證資料至公所申請現金救助，並請雲林縣政府及所轄公所，儘速辦理勘查、抽查認定程序送中央審核撥款，讓受災農民可早日獲得現金救助。

今日上午立法委員蘇治芬邀集農委會主委陳吉仲等人，至東勢鄉受災嚴重田間會勘了解災損情況。有蒜農反應，目前大蒜正值採收期，農民採收的濕蒜有烘乾需求，謠傳農委會補助特定蒜商乾燥費每公斤2元等情事。

農委會主委陳吉仲強調，此爲假消息，並表示農委會為了打破原有蒜商結構，已輔導大蒜策略聯盟設置烘乾設備150台與相關儲存設備，並提供服務專線，可協助農民烘乾及儲放等需求。

針對蒜價部分，陳吉仲說，目前國際航運因塞港問題，國外蒜頭相對往年進來的量很少，未來幾個月國內市場仍以國產蒜頭為主，乾燥後乾蒜可常溫儲存數月，農友後續再依市場需求分批出售，可穩定市場供需及合理收益。至於採收缺工部分，也會透過人力平臺提供媒合臨近鄉鎮、縣市人力協助採收。

陳吉仲提到，後續田區復耕部分，已請農糧署提供有機質肥料補助，每公頃2萬元(每公斤2元)，請有需求農友至農會申請。

大蒜農損補助，主委陳吉仲也補充說明，此次雨害期間經臺南場評估自3月28日起即已發生，於農委會災害救助公告前已採收之農民，得由農民提出種植事實之佐證資料，如種植申報資料或照片等證明文件向公所申報災害救助，並由公所現場勘查或檢視農民於申請期間提供之照片是否達天然災害救助基準，如仍有疑義者，可由縣府邀集改良場及農糧署組成勘查小組協助審認。

另外，農民反應申報去年9月至今年3月種大蒜，4至7月種水稻，因今年大蒜產期延後採收至3月底遭雨害，農民4月1日至公所申報災害遭拒絕部分，已指示農糧署函文公所放寬限制，讓農民得以申請災害救助。


►聽Podcast #我在案發現場


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農委會大蒜雲林產地補助陳吉仲立法委員蘇治芬

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