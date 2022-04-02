高雄市府清查東南水泥7工地　4處違規...職安空污建築都出包

▲高市府對東南集團工地進行專案稽查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

東南水泥昨天工安意外釀成雙鐵癱瘓，高雄市政府今（2）日針對東南水泥集團及炯德營造廠在高雄市共7處營建工地執行聯合專案稽查，一早8點就由秘書長郭添貴率工務局局長、勞工局局長及環保局局長前往稽查，查處結果計有違反職安、空污、建築等相關法規，除昨天釀成大禍的工地須立即停工外，其他工作的疏失也將依相關法規重罰。

其中，位於仁武區高楠公路旁工地稽查結果，因未申報開工且現場已擅自施工一樓底板灌漿完成，工務局依違反建築法規定，勒令停工補辦手續並依規定裁罰。

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此外，現場未設置工地告示牌、出入口無洗車臺且未設置加壓沖洗設備等缺失，環保局依違反空污法規定予以裁罰。另勞工局開列8項缺失，並針對情節重大屬施工架開口未置護欄及未設置上下設備，勒令施工架相關作業全面停工，並依規定裁罰。

東南水泥位於仁武區霞海路旁工地及燕巢中民路工地稽查結果，勞工局則開列勞工未戴安全帽、鋼筋未有防護套、筏基坑未設置上下設備等3項缺失，且針對筏基坑未設置上下設備，筏基坑相關作業全面停工，並依規定裁罰，還有出入口無洗車臺且未設置加壓沖洗設備、車行路徑未採行防制措施及工地圍籬未設置防溢座等缺失，環保局依違反違反空污法規定裁罰；工地雜亂則依違反環境維護管理自治條例裁罰。工地出入口未清洗污染路面，該局依違反廢棄物清理法規定查處。

市府再次重申，施工營造務必工安優先，將工安列為最重要事項，市府也一定會嚴格稽查，確保工安意外不再發生，這次專案稽查就是要確保所有施工場域必須嚴格遵守相關法規，確保市民安全。請所有營造廠商及施工業者恪遵法令。