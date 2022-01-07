桃園違規小廣告祭重罰　環保地政聯手取締最高罰30萬

▲桃園違規小廣告祭重罰。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市升格的房地產業蓬勃發展，業者為節省銷售成本便宜行事，常任意於電線桿、燈桿、交通號誌牌(桿)、電箱等公共設施上張貼違規小廣告，嚴重影響市容環境及交通安全。市府環保局為消除違規小廣告，查獲房仲業者任意張貼小廣告違規事證屬實者，除依電信法規定停話，也將移請地政局裁罰6萬元以上到30萬元以下罰鍰。

環保局說，為杜絕違規小廣告，環保局在查證停話處分的同時，也查詢是否為不動產經紀業所銷售，就在上(12月)，稽查人員依據違規小廣告上的電話，詢問並確認屬某房仲業的銷售專員，且廣告單上未登載經紀業名稱，已觸犯不動產經紀業管理條例法條，同時移請地政局依法裁罰，這案將處以6萬到30萬的罰鍰，藉以警惕房地產經紀業者。

環保局長呂理德說，桃園市的廣告物管理分別採取合法疏導、全民參與及勤查重罰以等三大面向措施。其一在「合法疏導」上，設有公設廣告欄及路燈桿懸掛廣告物等合法宣傳管道，並透過地政局及房仲業、不動產經紀業公會廣為宣傳；其二在「全民參與」方面，推動「撕小廣告換好禮」活動，鼓勵市民朋友一起撕除小廣告，2021年市民一共協助撕除161萬張廣告物，兌換了40萬3,700元的市民卡加值金或禮券。

最後在「勤查重罰」執行上，環境清潔稽查大隊不僅成立重劃區稽查取締專案，不分平假日加派人力執行違規廣告物稽查處分與清除，統計2021年全市共清除約278萬件，依電信法停話處分約6,600件，廢棄物清理法處分約726件。