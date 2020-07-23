高雄愛樹團體稱市府「跳票」將毀529棵樹　水利局：染癌才移植

▲高雄愛樹團體指控高市府跳票將毀529棵樹。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

高雄愛樹團體「高雄。愛樹人」指控高市府左營鐵路園道跳票將毀529棵樹，於8月9日結盟反空汙大聯盟遊行抗議，並在臉書發文呼籲三位市長候選人對高雄的樹木保護、城市綠化、空污改善能具體表態，也請代理市長儘速改善這些毀樹工程。對此水利局表示，經調查這些樹木已染樹癌，影響安全才需移置。

高雄愛樹團體「高雄。愛樹人」在臉書發文表示，從今年3月起高雄市左營鐵路園道工程被爆出1945棵樹將被破壞701棵之爭議，經過5次協調會及公開說明會後，市府遲遲不願公布新的配置圖，給出的樹木毀除清單中，依然有529棵樹被破壞且理由是不明的。

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愛樹團體也提到，高市府對病樹砍除267棵也出現放棄醫療、疾病檢驗報告黑箱、水利局說法前後不一等情況，甚至胡亂修剪樹木、粗暴移植，完全違反高雄市修剪作業規範。

對於高雄空氣品質惡劣且氣溫動輒超過35度，造成周邊居民反彈，目前已連署超過1400人，並於8月9日下午4點和南部反空汙大聯盟發起「反空汙、抗暖化」大遊行。

對此水利局澄清，園道工程內原有1945株樹木，在規劃初期雖保留1244株，需處置701株，但在召開說明會納入各方反應後，以「盡量保留現有健康樹木為原則」，重新調整綠園道設施位置規劃，已將牴觸設施112株健康樹木移植在園區其他位置，同時讓需要移植樹木降為237株，大幅減少樹木移植及移置數量。

另外水利局也表示，樹木移植和修剪過程，均依據標準作業程序進行，絕無胡亂修剪樹木、粗暴移植之情形，對於愛樹團體提出之訴求，水利局表示會盡最大努力調整，並請專家給予建議與協助，過程會依程序妥善辦理，提升居民生活品質。

