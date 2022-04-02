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2022全國青諮線上論壇　今日在雲林上場

▲雲林縣政府今日舉辦「2022全國青年諮詢委員線上論壇」，由縣長張麗善親自出席與全國各地青年委員線上相會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2022全國青年諮詢委員線上論壇」由縣長張麗善親出席，並邀請教育部青年發展署署長陳雪玉擔任世代對話與談嘉賓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為歡慶2022年青年節，雲林縣政府今（2）日舉辦「2022全國青年諮詢委員線上論壇」，由縣長張麗善親自出席與全國各地青年委員線上相會，並邀請教育部青年發展署署長陳雪玉擔任世代對話與談嘉賓，與青世代進行一場別具意義的政策議題交流活動。

雲林縣長張麗善表示，辦理2022全國青諮線上論壇，吸引來自全國各地的青年委員線上齊聚一堂，透過委員的熱情與擘劃公共事務的想像力，將青年事務討論議題拉高至國家層次，2022開始由雲林做起，期盼透過此次線上活動，更激盪本地青年對公共事務參與的熱情，一起建設雲林發展。

張麗善說，另一方面，也感謝青年發展署陳署長蒞臨與談，給線上青年委員帶來許多通盤性的建言，期許地方、中央在青年事務推展合作上不間斷，共同打造友善青年發展社會。

勞動暨青年事務發展處張世忠處長指出，近年來全國各級機關為落實青年賦權參與平臺，紛紛設立青年諮詢組織，提供青年於政府政策形成中的參與管道。今日活動透過各地青年委員的溝通網絡、協作平臺，共同扮演推動國家公共政策的重要角色，並從中透過交流，綜覽各地青諮組織制度，促進跨縣市議題的形成。

勞青處補充說明，今日全國青諮線上論壇活動以「參與、增能、創新、共好」之目標為論壇四大特色，討論議題涵蓋青諮組織的定位與權責、當代臺灣青年最大課題、如何提升青年公共參與等，另結合世代對話、主題講座等串聯整場活動。特別感謝臺灣青年事務協會協助辦理本活動，共同就青年議題進行交流共享、激盪創新，期待青年事務公共參與由雲林縣領先做起。

▲雲林縣政府今日舉辦「2022全國青年諮詢委員線上論壇」，由縣長張麗善親自出席與全國各地青年委員線上相會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲參與對象為中央、地方現任青年委員、歷任青年委員及各縣市主責青年事務同仁，約計120人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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