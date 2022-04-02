台東縣清明祭祖顧環保　媒合8業者推行以米代金空氣清新

▲台東縣環保局，清明祭祖媒合業者推行以米代金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為倡籲清明紙錢集中燒，台東縣環保局首次媒合縣內8家業者，在台東市第三公墓推出紙錢集中燒活動，民眾只要於清明節期間(4月4至5日)每日上午8點30分至下午14點30分，在祭祀結束後，用紙錢來換取平安米，平安米由縣民帶走，紙錢則將以環保金爐集中焚燒，減少空氣污染物。

縣長饒慶鈴表示，清明節是國人祭祖掃墓懷念先人的重要節慶，祭拜過程中少不了焚香與燒金，許多研究指出，紙錢與香枝焚燒所產生空氣污染物，容易造成呼吸系統疾病，包括引發咳嗽、氣喘及肺部疾病，焚燒過程如稍有不慎，也容易引發火災，危及民眾身家安全，尤其是在台東市人口密集的地區，情況更為嚴重，為了改善這種狀況，透過本上企業有限公司、兄弟砂石場、中華紙漿台東廠、陽宸企業有限公司、俊發砂石場、瑞晟砂石有限公司、興東砂石場以及梓園碾米工廠等在地8間業者的支持與贊助配合，在清明節2天推動集中燒，以米代金活動，共同來維護台東的好空氣。

環保局指出，焚燒紙錢若在沒有良好通風及溫度條件及不完全燃燒下，會產生粒狀污染物、一氧化碳、硫氧化物等多項空氣污染物及異味等問題，不僅會造成空氣品質惡化，亦會刺激眼睛及呼吸系統，就目前台東縣公墓提供的金爐較少有加裝空氣污染防制設施，多以鐵網供縣民焚燒紙錢，然而這樣大量且無防制設施的燃燒方式，會對縣民的身體產生許多負面影響，若透過環保金爐集中焚燒，能減少不完全燃燒的現象，並大量減少煙塵飛散，達到降低環境污染的效果。