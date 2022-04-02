　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

助防疫　台東TT守護包貼心陪伴居隔度過難關

▲台東TT守護包陪伴渡過難關。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東TT守護包陪伴渡過難關。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近期國內疫情升溫，台東縣政府社會處於1日準備大獲好評的「台東TT守護包」，送給台東縣卑南、關山、池上、鹿野及台東市等居家隔離的民眾，並由各公所配合領取發放，縣長饒慶鈴感謝各公所配合，期望鄉親能持續遵守防疫規定，齊心守護家園，讓「嘉玲」再度回到台東，回歸日常生活。

縣長饒慶鈴表示，對民眾身處隔離中的無助與焦慮能感同身受，縣府準備「台東TT守護包」，透過縣內鄉鎮市公所村里鄰協助發送給居家隔離民眾，增加信心共度難關。同時也啟動台東縣實(時)物銀行物資200份，首批在連假前送出168份，社會處也會對新增隔離名單滾動式發給，以達到落實防疫政策。

▲台東TT守護包陪伴渡過難關。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東TT守護包內容物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴呼籲鄉親千萬不要心存僥倖防疫鬆懈，打完疫苗並非完全免疫力而是降低得到重症的機率，防疫規定仍必須要遵守，接下來的清明節連假也請民眾別去高風險場所，減少不必要的社交活動及外出，從自身做好防護，才能從根本上避免傳播鏈擴散，饒慶鈴再次感謝第一線的防疫人員努力堅守崗位勇於承擔，成為鄉親最強而有力的後盾，再次呼籲鄉親防堵疫情人人有責，期盼儘早恢復日常生活。

ET快訊
LIVE／新北增52例全台最多　侯友宜最新說明
本土連日破百「連假後恐升級？」　陳時中：會採特殊手段預防
快訊／首例變異株「XE」侵台！　病狀曝光
陳時中：99.7%都輕症　中重症1人死亡
本土+160創新高！　「輕症分流」措施公布
台中婚宴「基因定序出爐」！　再增7人確診
基隆小吃店+42！　陳時中：仍在增加
快訊／雨彈狂轟！　3縣市發布大雨特報
快訊／今增160例本土「分布14縣市」！　新北52例最多
快訊／境外暴增244例「再創新高」　186人落地採檢確診
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

助防疫　台東TT守護包貼心陪伴居隔度過難關

回饋地方不遺餘力　鹿野鄉21國際渡假村莊主捐贈鹿野鄉服裝

恐怖Ct值曝！感染源不明　高雄情侶自駕遊花東...返家4天確診

屏警也有「小蜜蜂」！　慰勞墾丁辛苦員警出奇招

農友安全無毒百香果　大家一起這樣做

2022金砂櫻野餐季X散步趣　黃偉哲手籲全國民眾來台南體驗西港之美

台南牧草節活動開跑　黃偉哲歡迎全國民眾來體驗同樂

快訊／台東+1！　與確診者同寢室...海軍船艦下士確診

解決道路交通及水患　黃偉哲爭取中央1億經費拓寬改建官田溪無名橋

發票怪盜深夜停車場行竊愛心發票箱　一杯紅茶露行蹤遭逮發票１張都沒中！

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

Selina和男友「吃飯也要十指緊扣」　Ella：分開一下會崩潰？...大唱《我懷念的》

美壯漢收編95隻遭棄吉娃娃　還為狗重新裝修「吉度有愛」

【聲林之王3】EP12 精華｜不分伯仲！「金曲歌手廝殺」 楊淑喻夾帶殺氣猛攻　阿蘭聲嘶力竭奉陪到底｜庾澄慶 徐佳瑩 韋禮安 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

水泥塔壓垮電塔「釀高鐵斷電」　現場噴火光！目擊者喊：X杯

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

助防疫　台東TT守護包貼心陪伴居隔度過難關

回饋地方不遺餘力　鹿野鄉21國際渡假村莊主捐贈鹿野鄉服裝

恐怖Ct值曝！感染源不明　高雄情侶自駕遊花東...返家4天確診

屏警也有「小蜜蜂」！　慰勞墾丁辛苦員警出奇招

農友安全無毒百香果　大家一起這樣做

2022金砂櫻野餐季X散步趣　黃偉哲手籲全國民眾來台南體驗西港之美

台南牧草節活動開跑　黃偉哲歡迎全國民眾來體驗同樂

快訊／台東+1！　與確診者同寢室...海軍船艦下士確診

解決道路交通及水患　黃偉哲爭取中央1億經費拓寬改建官田溪無名橋

發票怪盜深夜停車場行竊愛心發票箱　一杯紅茶露行蹤遭逮發票１張都沒中！

LIVE／基隆爆增42例！　林右昌最新記者會說明

舞蹈老師傳播鏈定序出爐！與大潭電廠相同　地緣關係恐還有隱藏個案

靈異「鬼娃」驚悚影片曝光！玩偶3階段自己轉頭彎腰　詭異來歷成謎

4個月1370例確診「重症人數曝光」！　網一看狂喊：還不共存

上海單日確診破6000「規模比武漢大」　陸專家：嚴重性低

爽住渡假房回家秒換負壓隔離病房　超衰情侶檔遊阿里山確診

軟嫩好吃飄迷人肉香！爽嗑嘉義溫體牛肉鍋　麻油炒牛肝邪惡度爆表

運價連跌11周仍比去年同期高73%到117% 　中遠海控首季獲利估年增79%

台南40分鐘高空煙火秀明登場！還有壯觀12門蜂炮　爽逛120攤市集

遭性感女星砲轟疑「多人運動」！　百億富商反控：她為拿錢騷擾我

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

地方熱門新聞

快訊／台東+1　與確診者同寢室海軍下士確診

台南全力協助疏運旅客到高鐵恢復通車

台南高鐵站周邊重要路口南警加強交通疏導

廖老大4/6上午10點開戰杰尼龜

桃園藍營戰將臉書宣布4/31登記選市長　原來是

南消建置119報案及指揮派遣系統備援機制　

嗨翻兒童節！　葳格國小上千師生變裝墨西哥開趴熱舞

內埔偵查隊兄弟檔合作無間　聯手逮獲通緝犯

發票怪盜深夜停車場行竊愛心發票箱遭逮

台南4月份維持現行防疫措施

台南牧草節活動開跑

解決道路交通及水患

2022金砂櫻野餐季X散步趣

台南擴增柴油車檢測據點

更多熱門

相關新聞

回饋地方不遺餘力　李樹根捐贈鹿野鄉服裝

回饋地方不遺餘力　李樹根捐贈鹿野鄉服裝

體認教育是國家的基礎，看見鄉里學生的需求，台東縣鹿野鄉21國際渡假村捐贈800套學生運動服裝、250件教職員工運動上衣給台東縣鹿野鄉內各國中小學。

快訊／台東+1　與確診者同寢室海軍下士確診

快訊／台東+1　與確診者同寢室海軍下士確診

台東警迎接兒童節到來　前進幼兒園加強防疫觀念及自我保護

台東警迎接兒童節到來　前進幼兒園加強防疫觀念及自我保護

北市大天母校區1學生確診、45師生隔離

北市大天母校區1學生確診、45師生隔離

台東疫情今+0　縣府：防疫勿鬆懈

台東疫情今+0　縣府：防疫勿鬆懈

關鍵字：

守護包 隔離 台東

讀者迴響

熱門新聞

牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦突母子雙亡

增160例本土、244例境外移入「雙創新高」

眾量級愚人節「宣布大事」！

放完4天連假「升三級機率多少？」鄉民答案一致

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

Selina雙腿傷疤像魚鱗！「男友1句話讓她痛哭」

老公拒絕恩愛3個月！妻氣離婚「幹嘛娶我」

網瘋傳郭雪芙《華燈》露點影片　經紀人發聲

林明禎搬離台灣！清空台北高級房：我得繼續向前

百萬YTR「逼車砸窗」影片瘋傳！

若確診破千人！前台大醫曝別慌「3個救命關鍵」

張惠妹等7年攻蛋...開場10分鐘就喊卡！

妹子理想身高？一票愛爆「1範圍」：都長腿

潔癖女屎忍3天「連屁都放不出」！醫嘆：第三期了

快訊／「小林同學」林昀儒驚傳確診　返國落地採檢陽性

更多

最夯影音

更多
【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3
【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面