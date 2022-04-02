助防疫　台東TT守護包貼心陪伴居隔度過難關

▲台東TT守護包陪伴渡過難關。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近期國內疫情升溫，台東縣政府社會處於1日準備大獲好評的「台東TT守護包」，送給台東縣卑南、關山、池上、鹿野及台東市等居家隔離的民眾，並由各公所配合領取發放，縣長饒慶鈴感謝各公所配合，期望鄉親能持續遵守防疫規定，齊心守護家園，讓「嘉玲」再度回到台東，回歸日常生活。

縣長饒慶鈴表示，對民眾身處隔離中的無助與焦慮能感同身受，縣府準備「台東TT守護包」，透過縣內鄉鎮市公所村里鄰協助發送給居家隔離民眾，增加信心共度難關。同時也啟動台東縣實(時)物銀行物資200份，首批在連假前送出168份，社會處也會對新增隔離名單滾動式發給，以達到落實防疫政策。

▲台東TT守護包內容物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴呼籲鄉親千萬不要心存僥倖防疫鬆懈，打完疫苗並非完全免疫力而是降低得到重症的機率，防疫規定仍必須要遵守，接下來的清明節連假也請民眾別去高風險場所，減少不必要的社交活動及外出，從自身做好防護，才能從根本上避免傳播鏈擴散，饒慶鈴再次感謝第一線的防疫人員努力堅守崗位勇於承擔，成為鄉親最強而有力的後盾，再次呼籲鄉親防堵疫情人人有責，期盼儘早恢復日常生活。