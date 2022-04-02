快訊／台灣30天募款9.44億助烏克蘭　外交部曝使用方式

▲烏克蘭士兵3月27日路過停放在基輔郊外盧基亞尼夫卡村（Lukyanivka）的一輛俄羅斯坦克。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

俄烏戰火延燒未歇，外交部透過賑災基金會申請2022年烏克蘭國際援助專案，自3月2日專案帳戶開通並於4月1日截止，共募得款項9億4468萬元，捐款筆數12萬9348筆。賑災基金會表示，感謝正副總統蔡英文、賴清德多次呼籲民眾響應，並以個人名義捐款，感謝朝野共同的關心與支持，更感謝眾多參與捐款者的慷慨解囊，這次捐款的踴躍，體現了對民主自由的價值認同，也是台灣人善行義舉的日常溫暖。

賑災基金會今天表示，本次勸募過程歷經許多單位投入協助始能順利完成，感謝衛福部全力支持本專案募款行政協調事宜；感謝世界展望會即時支援志工服務；感謝專案帳戶所屬土地銀行協助處理帳務事宜；感謝貝殼放大團隊無償提供線上多元支付平台；以及財政部協調財金公司減免轉帳手續費。

賑災基金會表示，本次募得款項將全數由外交部統籌運用，勸募期間外交部已動撥兩次，分別為3月9日動支1億元交波蘭政府；3月17日動支3.5億元，分別捐贈波蘭650萬美元，斯洛伐克、匈牙利、捷克各150萬美元，以及立陶宛50萬美元。第三波經外交部4月1日公布，將擴大捐贈斯洛伐克、捷克、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等五國各100萬美元。

外交部表示，本次募得善款均透過我國代表處轉至收受難民之駐在國政府或指定賑濟工作執行機構，募款餘額的運用方面，已開始和國際夥伴及國內相關單位洽談，希望能找出最適合協助烏克蘭的運用方式。

賑災基金會強調，烏克蘭戰事自2月24日發生迄今已月餘，有超過1,000萬人被迫逃亡，其中超過650萬人在烏克蘭境內流離失所、370萬人被迫逃離該國，這次台灣人自主募款協助，是珍貴的心意，也是守護人道精神的選擇，「而我們正在藉由這樣的舉動告訴世界，我們關心，我們幫忙，我們是世界的一份子，我們共同守望良善的價值」。

▲烏克蘭僑民代表林歐莉亞昨天出席「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」，將感謝信交付外交部。（資料照／記者林敬旻攝）