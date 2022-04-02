俄精銳空降部隊40人陣亡！BBC核實成員名單：是俄作戰指標性失敗

▲第331近衛空降團指揮官蘇哈列夫被證實陣亡。（圖／翻攝自The Times Hub）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁2月底對烏克蘭發起「特殊軍事行動」後，被視為精銳部隊的俄軍第331近衛空降團從白俄羅斯出發，試圖在極短的時間內閃電拿下烏國首都基輔、完成斬首烏國總統澤倫斯基的作戰，豈料卻在基輔教區陷入僵局，多輛軍車遭烏軍襲擊後棄置路旁。如今，有外媒證實該部隊包含指揮官在內共40名人的死訊。

根據《BBC》，俄軍精銳部隊第331近衛空降團長期以來自認為是俄軍中的佼佼者，2021年5月某段影片中，一名將軍告訴空降團士兵，「我們是菁英中的菁英」。該部隊曾在巴爾幹半島、車臣、2014年烏東頓巴斯（Donbas）參與軍事行動，還曾在烏東城市伊洛瓦伊斯克（Ilovaisk）撕毀停火協議、殺害數百名烏軍，他們還曾定期參與莫斯科紅場閱兵。

豈料，如此「優秀」的第331近衛空降團卻在基輔戰鬥中陷入僵局，報導認為該部隊是俄羅斯「指標性失敗」。從烏克蘭當地民眾拍攝的影片可以發現，俄軍空降團大量的裝甲軍車因遭受烏軍襲擊而損壞，這些被塗上V字樣的軍車被棄置道路旁。而從今年3月初起，331近衛空降團的死訊開始在俄國境內傳播，成員們的屍體也被運回距離莫斯科東北方約300公里處的科斯特羅馬（Kostroma）。

俄羅斯當地最大的社群媒體VKontakte（地位相當於臉書）的動態牆上開始出現紀念版面，不僅出現掛有俄羅斯國旗、配有蠟燭的相片，紀念牆上還出現承諾「永恆的記憶」字樣，明顯是哀悼戰死在烏克蘭的第331近衛空降團成員，許多戰死成員們的遺孀紛紛上傳貼文哀悼，而科斯特羅馬也經常公開戰死男性的相片。

在俄烏戰爭爆發後，莫斯科當局常對境內屏蔽戰況消息，儘管克里姆林宮宣稱這場戰爭是針對納粹化的烏克蘭，但還是掀起不少民眾的疑慮。一名女性在紀念牆上寫道，「沒有任何人知道，第331近衛空降團正在逐漸消失！幾乎每天，科斯特羅馬都會刊登戰死男孩們的相片，這任我感到背脊發涼。到底發生什麼事？什麼時候才能結束？人們何時才能停止死亡與殺戮？」

▲▼俄羅斯社群媒體VKontakte的動態牆開始出現哀悼戰死烏克蘭的俄軍第331近衛空降團貼文。（圖／翻攝自VK）

她隨後又發文表示，「科斯特羅馬失去這麼多年輕人，真是悲劇」；另名網友則懇求，「老天，到底我們還要收到多少死亡通知？請憐憫我們的孩子，讓他們活下來，回到妻子與母親的身邊，我求求你。」

種種跡象表明，俄羅斯人正在對克里姆林宮失去耐心與信心。一名婦女甚至發文質疑，「憑什麼國會議員的孩子不用遠赴前線？他們大多數的人都在歐洲生活。只有身份一般的男孩正在無緣無故地死去」；另一名網友甚至用髒話罵普丁，認為普丁執意開戰根本是讓數千人去送死。

報導指出，第331近衛空降團目前共有40人確定出現在死亡名單上，其中包含指揮官蘇哈列夫（Sergey Sukharev）。

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