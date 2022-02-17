在印度多處辦公室遭逃稅搜查　華為強調：嚴格遵守法律法規

▲華為強調嚴格遵守法律法規。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據印媒報導指出，印度所得稅單位針對華為的多處據點展開搜查，並稱這是逃稅調查行動之一。對此，華為回應，公司在印度的業務嚴格遵守法律，將與相關政府部門聯繫以獲取更多資訊，按照規章制度全力配合，並遵循正確的程序。

據《環球網》報導，印度媒體「印度報業托拉斯」16日引述官方消息人士指出，作為逃稅調查的一部分，印度稅務部門15對日對華為在該國的多個場所進行了搜查。

報導稱，突襲行動涉及華為公司位於新德里、首都衛星城古爾格拉姆和印度科技中心班加羅爾的營業場所。消息人士表示，作為針對華為印度業務和海外交易的逃稅調查的一部分，官員們查看了財務文件、帳本和公司記錄，一些文件記錄被帶走。

對此，華為表示，公司在印度的業務嚴格遵守法律，「我們已獲悉政府稅務團隊到訪我們的辦公室，並會見了一些人員」，華為有信心在印度的業務嚴格遵守所有法律法規。

華為稱，將與相關政府部門聯繫以獲取更多資訊，按照規章制度全力配合，並遵循正確的程序。

另外，路透也報導證實，去年12月，印度稅務部門曾對小米、OPPO等大陸手機品牌在印度的辦公室和製造廠進行突擊搜查。