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清明連假冷氣團達標！　今明全台濕冷12℃

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲台北測站在5點觀測到14.3度，已經達到大陸冷氣團標準。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨最低溫出現在桃園蘆竹11.2度，台北測站在5點觀測到14.3度，已經達到大陸冷氣團標準。專家提醒，今明全台濕冷僅12度左右，下週一好轉白天舒適、清晨氣溫偏低。另外，一週之後，南海及菲律賓東方海域各有熱帶擾動活動的跡象，不過尚需觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(2)日水氣移入，中部以北轉有陣雨，並逐漸擴及全台，明(3)日白天全台持續有雨；今晚起中部以北有較大雨勢，應注意；明晚水氣已通過、降雨停歇。

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受「大陸冷氣團」影響，各地皆濕冷，平地最低溫仍在12度左右，「春寒料峭」注意保暖。今日各地氣溫：北部12至16度，中部13至20度，南部14至23度，東部14至20度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(2日)4：30紅外線雲圖顯示，源自中南半島熱帶雲系挾華南雲系逐漸接近(左圖)。最新(1日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬10日20時地面及降水圖顯示，南海及菲律賓東方海域各有熱帶擾動活動的跡象(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週一、二(4、5日)高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣；白天北舒適、南微熱，夜間因「輻射冷卻」，清晨氣溫偏低，日夜溫差大；東半部偶有局部降雨的機率。

下週三(6日)持續晴朗穩定的天氣，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；下週四(7日)小股東北風增強，迎風面有小變化；影響輕微；下週五(8日)恢復晴朗穩定的天氣。另外，各國模式皆模擬一週之後，南海及菲律賓東方海域各有熱帶擾動活動的跡象(右圖)，需持續觀察。

 

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