1圖看「今明顯風變」！午後轉雨　連假全台濕冷2天探12℃

▲氣象局長鄭明典貼出風場預報動態圖提醒，今會有明顯風變。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，今天（31日）午後有些水氣；周六到周日全台灣都有可能轉為陰雨天氣，溫度也會下滑，預計中部以北到東半部，空曠地區低溫降到12-14度，會有冷的感覺。

中央氣象局長鄭明典在臉書貼出風場預報動態圖提醒，今天會有明顯風變！「風變」是指風向、風速快速變化，今就會有這種情況，海邊、近海活動請特別注意！

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彭啟明在臉書說，今天上半天天氣還不錯，各地都是晴到多雲；不過，午後開始，北方的冷高壓將逐步增強，台灣附近的環境也逐漸轉為偏東北風，北部及東半部的溫度也會開始下滑，入夜低溫可能降到17-18度，風勢也將會增強，和白天會有顯著差別，要留意溫度變化，而午後有些水氣，北部、東北部將有局部短暫陣雨，中南部靠山區也有局部陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



彭啟明分析，這波變化在周四時，中南部仍是相當晴朗溫暖，感受不太大，要到周五才會有點轉涼的感覺；預計周五將持續降溫，水氣也略增多，北部會較為陰沉，中南部也將轉為多雲到晴，略有些不同。

彭啟明提醒，周六到周日則是有鋒面雲系逐漸接近，大片從福建、廣東不穩定的雲系東移，全台灣都有可能轉為陰雨天氣，溫度也會下滑，預計中部以北到東半部低溫可能下看到14-16度，空曠地區更降到12-14度，會有冷的感覺，特別是有水氣影響下，濕涼到濕冷的感覺相當顯著。

彭啟明表示，周末白天回溫也很有限，約20度以下，中南部溫度也會顯著下滑，只不過沒像北部那麼明顯，但仍是相當有感覺；預計下周一、下周二水氣將逐漸減少轉乾，仍為偏東北風天氣，天氣將逐漸轉好也回暖，只剩下東半部有短暫陣雨。

彭啟明提到，所以清明連假天氣將是前兩天略差、後兩天轉好的天氣型態，清明連假後，會有一段較為晴朗穩定的天氣，和3月下旬偏濕涼的天氣有很大轉變，又有春暖花開的感覺。