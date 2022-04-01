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冷氣團亂清明！今起越晚越冷下探12度　2好2壞「春寒料峭」

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今天受到東北季風影響，北台灣越晚越冷。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今天受到東北季風影響，北台灣越晚越冷、低溫下探12度。明天清明連假開始，前兩天受到中南半島的水氣移入，雨勢從北部擴散至全台，北台灣受到大陸冷氣團影響濕冷下探12度，要等到連假後兩天才會晴朗穩定。

中央氣象局指出，今天(4月1日)大陸冷氣團逐漸南下，各地溫度越來越低，北部、東北部天氣明顯轉冷，清晨溫度預估為14-16度，而白天高溫也只有16-18度，且在迎風面地區有局部降雨，整日為多雲至陰偶爾有短暫雨的天氣，感受上濕冷，且晚上雨勢會增加，外出請記得攜帶雨具。

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(1)日受東北季風影響，新竹以北、東半部及山區有局部短暫雨，中南部多雲時晴；受強冷空氣南下，北台濕冷，中南部白天舒適、早晚微冷。今晚北台平地最低溫下探12度。今日各地氣溫：北部12至17度，中部14至23度，南部16至28度，東部14至24度。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲清明連假天氣「兩壞、兩好」。

「清明」連假「兩壞、兩好」；明(2)日源自中南半島，熱帶雲系(左圖)消散後的水氣移入，中部以北有陣雨，並逐漸擴及全台，下週(3)日白天全台持續有雨，晚起中南部雨先停；期間中部以北有較大雨勢，應注意；受強冷空氣影響，北濕冷，中南部濕涼微冷，平地最低溫約可降至12度左右，「春寒料峭」亦應注意保暖。

下週一、二(4、5日)高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣；白天北舒適、南微熱，夜間因「輻射冷卻」，清晨氣溫偏低，日夜溫差大；東半部偶有局部降雨的機率。

下週三至週五(6至8日)持續晴朗穩定的天氣，氣溫逐日回升，白天舒適微熱、早晚涼。春季天氣多變，期末模擬常有調整，應隨時注意最新的資料。

▼今(1日)4：20紅外線雲圖顯示，迎風面有較多的低層雲，新竹以北有中層雲移入；中南半島有熱帶雲系消長(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，迎風面及東側海面有降水回波(中圖)，4：30累積雨量圖顯示，新竹以北及東半部有降雨，北海岸、東半部較明顯(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

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