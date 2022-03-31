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11級強風來了！越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

（圖／氣象局）

▲氣象局今晨對馬祖、桃園至台南發布濃霧特報。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

越晚越冷！中央氣象局預報員趙竑提醒，今天（31日）越晚雨區會擴大，今晚北部降溫明顯，預估低溫15至17度；周六、周日全台都有降雨機率，是最低溫、最多雨時間。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則說，周六、周日中北部、東北部空曠地區將會下探12-14度，冷空氣強度可能達大陸冷氣團等級。

氣象局今晨對桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市和連江縣發布「濃霧特報」，今金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園至台南已出現能見度不足200公尺的現象。

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氣象局今晨對17縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今下午起台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今微弱鋒面通過北部海面，鋒面通過前，東部、東南部有局部短暫陣雨，鋒面通過後，以迎風面北部、東半部降雨為主，中南部山區也有局部短暫雨；清晨各地低溫24度上下，北部白天高溫24、25度，其他地區26、27度，東北季風約在午後南下，今晚北部較明顯降溫，預估低溫15至17度，其他地區18至20度。

趙竑說，周五東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星飄雨；周六、周日加上華南雲雨區水氣東移，水氣偏多，全台都有降雨機率，其中以北部、東北部雨勢較持續，中部短暫雨稍有空檔，中部以北和東北部有局部較大雨勢發生機率，其他地區有局部短暫雨。

趙竑提醒，周六、周日冷空氣再增強，接近冷氣團等級，預估各地低溫14、15度，是未來一周雨最多、最低溫時間；下周一至下周三冷空氣稍減弱，下周一是過渡期，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區以午後降雨為主；下周二、下周三北部雨減緩，侷限在山區，東半部有局部短暫雨，而下周二中南部以山區降雨為主。

吳聖宇在臉書提到，周六、周日中北部、東北部空曠地區低溫將會下探12-14度，南部及花東空曠地區低溫也有機會降到15-17度間，冷空氣強度可能達大陸冷氣團等級，要提醒大家注意；到了下周一、下周二天氣好轉，冷空氣也會慢慢減弱，白天陽光出來後溫度逐漸回暖，但夜晚清晨輻射冷卻作用，各地空曠地區仍可能有較低的溫度，日夜溫差大。

▼周六、周日全台濕冷。（圖／資料照）

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

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