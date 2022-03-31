今年首個熱帶低壓成颱機率曝　「將貢獻大範圍降雨」

▲氣象局觀測，低氣壓在越南近海，向西移動，時速20公里。（圖／翻攝RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今年第一個熱帶性低氣壓在30日下午2時生成，今天（31日）凌晨2時已降為低氣壓，至於是否可能增強為今年第一個颱風？氣象專家吳德榮說，該雲系距離陸地近，又往中南半島前進，故沒有發展成颱的條件，但其登陸消散後、部分殘餘水氣將經過台灣，對周六、周日大範圍降雨有一定的貢獻。

氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，該熱帶系統靠近陸地，逐漸消散中，可能要變一般低壓了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼吳聖宇說，預估該系統登陸後強度將會迅速減弱。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在臉書說，南海南部30日下午出現今年第一個由氣象局所編號的熱帶性低氣壓（93W），預估很快就會趨向越南陸地，發展為輕度颱風的機會偏低，但因為是今年第一個熱帶性低氣壓，值得做個紀錄。

吳聖宇指出，預估該系統登陸後強度將會迅速減弱，夾帶的水氣有可能從周五起到周日之間，成為華南雲雨帶的降雨水氣來源，間接影響台灣天氣。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」提到，南海的熱帶雲系距離陸地近，又往中南半島前進，故沒有發展成颱的條件；但歐洲模式模擬顯示，其登陸消散後、部分殘餘水氣將經過台灣，對周六、周日大範圍降雨有一定的貢獻。