快訊／桃園再增6校園、補教停課　確診班10天、其餘師生7天

▲桃市府今日新增6所校園、補教停課，目前仍在停課的數量已達15間。（圖／翻攝桃園市政府教育局網站）

記者陳凱力、沈繼昌／桃園報導

桃園市政府疫情指揮中心4月1日公布20例本土及22例境外新增確診，目前全市累積案例2128人、仍在居家隔離人數為1068人。此外，桃市府今日也新增6所校園、補教停課，確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)、其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。

稍早桃園市政府公布新增6所停課名單，包含私立衛理幼兒園、私立仁和美語短期補習班(長頸鹿美語)、私立大英美語文理短期補習班(芝麻街美語)、私立希望城堡幼兒園、中原國小、瑞豐國小。

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桃園市政府公布完整停課名單：

1. 東勢國小：

確診者該班級停課10天(3/26~4/4 ,4/5復課)

其餘師生停課7天(預計停課3/26~4/1 ,4/2復課)



2.復旦高中：

確診者該班級停課10天(3/26~4/4，4/5復課)

其餘班級維持正常上課



3.中原大學：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

4.大業國小：

3/31全校預防性停課1天，4/1親職教育日補假，預計4/6復課



5.私立點創舞蹈短期補習班：

停課10天(3/27~4/5，4/6復課)

6.桃園高中：

全校停課10天 (3/30~4/8，4/9復課)



7.仁和國小：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)



8.新坡國小：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



9.中壢高商：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



10.私立衛理幼兒園：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)



11.私立仁和美語短期補習班(長頸鹿美語)

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

12.私立大英美語文理短期補習班(芝麻街美語)

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

13.私立希望城堡幼兒園

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



14.中原國小：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



15.瑞豐國小：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)

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