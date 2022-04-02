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台中婚宴傳播鍊匡列310人　老虎城、廣三SOGO、勤美今復業

▲▼台中婚宴傳播鍊匡列310人，市府表示，老虎城、廣三和勤美等場所今天可復業。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中婚宴傳播鍊匡列310人，市府表示，老虎城、廣三和勤美等場所今天可復業。（圖／記者鄧木卿攝、下圖／市府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中國家歌劇院內的VVG自助式餐廳傳出先前一場婚宴有確診者參加後，市政府針對該場婚宴相關人員共匡列310人，目前已篩檢出21人確診，其中1名確診者到過大魯閣新時代、老虎城、金典綠園道、勤美誠品、廣三Sogo，業者都已完成清消，經發局備查完成後，今天可正常營業，至於後續採檢結果，衛生局將陸續公布。

▲▼台中婚宴傳播鍊匡列310人，市府表示，老虎城、廣三和勤美等場所今天可復業。（圖／記者鄧木卿攝）

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市府昨天宣布新增3起確診案例，其中1名確診者是大里區36歲男性（案23645），該案已施打3劑，3月26日參加VVG餐廳婚宴，3月26日至28日期間曾至老虎城ZARA及Sega遊戲城、UNIQLO大魯閣新時代店、大里小彤帽密沾醬雞排、大里早安美之城、廣三SOGO、金典綠園道、南區小園迷你火鍋及家樂福德安店等，4名家人自3月30日起居家隔離並安排採檢，結果均為陰性。

確診者到過的場所接獲市府通知後已立即清消並停業，經發局從昨天中午至今天早上，已陸續收到大魯閣新時代、老虎城、金典綠園道、勤美誠品、廣三SOGO完成清消證明，經備查完成，今天可正常營業。

觀旅局表示，林酒店、承億文旅3月31日中午12時起停業1天進行消清，昨（1）日早上派員勘查確定清消完成，當日中午12時恢復營業。日月千禧昨日下午3時起停業1天進行清消，今日早上派員勘查，確定清消完成，今日下午3時恢復營業。

市府衛生局示，統計至4月1日上午8時，VVG自助餐廳婚宴接觸者匡列310人，已完成採檢270人，檢驗結果陰性220人、陽性21名、檢驗中有29人，後續有最新採檢結果將會公布。

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