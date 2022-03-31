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快訊／台中恐怖喜宴10確診！148賓客還有7失聯　衛生局急尋人

▲台中喜宴群聚擴大「賓客吃Buffet」狂離席，名醫：恐已擴及2、3層。（圖／翻攝餐廳臉書）

▲10人確診！台中恐怖喜宴賓客還有7位失聯，衛生局急尋人。（圖／翻攝餐廳臉書）

記者游瓊華／台中報導

台中恐怖婚宴群聚確診案已達10例，其中案23409、23388、23410、23498、23390、23502以及23266、23268、23277等來自台北、高雄、台東、金門、新竹、基隆等縣市；台中市衛生局掌握，這場婚宴相關接觸者184名，包含賓客148名、工作人員36名，但因國家歌劇院5樓VVG餐廳未落實實聯制登記，導致現今還有7人失聯，衛生局也急找人。

「實聯制不確實，讓衛生局上下都忙著找人，連夜一一核對喜帖名單找人！」衛生局長曾梓展表示，VVG餐廳未落實實聯制登記，市府將依法開罰1萬5千元，市府也要求國家歌劇院自昨日起閉館三天，相關足跡已完成清消。

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▲台中0確診破功！。（圖／市府提供）

市長盧秀燕表示，參加婚宴的賓客，目前掌握確診者中有3人在台中住宿，分別在林酒店（案23277）、台中鳥日子飯店（案23266、案23268），市府依標準作業程序，針對確診者入住客房靜置三日後再清消，完成後報觀旅局備查，並協調業者自主停業一天落實全面清消。

▲案23528為台中家管，參加喜宴確診。（圖／市府提供）

衛生局長曾梓展表示，今日台中確診個案23528，是西屯區60多歲家庭主婦，平時多在家帶小孩，已接種三劑疫苗。個案3月26日參加VVG餐廳的婚宴；3月27日曾至空也素麵食用餐及三井outlet購物；3月29日至太平三汀山爬山、Honda汽車大里廠及小貝果托嬰中心接送小孩；3月30日曾至西屯菜市場購物，3月28日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，3月30日至西屯某診所就醫，當日經衛生局匡列為婚宴接觸者並採檢，採檢結果陽性，目前於醫院隔離治療中。

台中市自即日起至4月6日於澄清醫院中港分院(側門採檢站)、林新醫院(惠中路大門旁)、台中醫院(急診篩檢站)、澄清醫院平等院區、童綜合醫院、大里仁愛醫院、台中榮總等7處開設社區快篩站，呼籲同時間足跡重疊的民眾，前往快篩及監測自我健康狀況。

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