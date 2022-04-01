一代神機無法更新！　蘋果iOS 16新功能曝「不支援3款舊iPhone」

▲蘋果將在6月6日舉辦2022年度WWDC全球開發者大會，預計推出蘋果 iOS 16。（圖／翻攝自9to5mac）



記者吳珍儀／綜合報導

科技爆料者Jon Prosser 透露，蘋果將於當地時間 6 月 6 日（週一）舉辦 2022 年度的全球開發者大會（WWDC），蘋果新一代iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、macOS 13與tvOS 16 等作業系統，都將在當日揭曉。不過值得關注的是，iOS 16 也被認為將減少支援搭載 A9 晶片的機型，包含一代神機iPhone 6S、iPhone 6S Plus，以及第一代 iPhone SE都入列，將成為被移出更新清單的機款。

iOS 16預計會是開發者大會中最被關注的一環。蘋果iOS 14是iPhone最受歡迎的一次更新，歸功於引入了主螢幕的小物件，以及Widgetsmith等第三方應用程式。而受到疫情流行影響，蘋果在iOS 15致力於健康等新功能。

因此，外媒指出改版的Widget，可能成為iOS 16的重要功能之一，其中包含更多互動操作選項。此外，HomeKit應用程式自2016年推出iOS 10以來，還未曾重大更新，因此2022 年也可能為HomeKit帶來大更新。