外資估iPhone今年出貨大砍800萬支！　主要被2款機型拖累

▲iPhone SE3被指定價過高。（圖／記者陳俐穎攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果（Apple）首款5G iPhone SE受到俄烏衝突和通膨影響，加上定價失準，終端需求量下降結果砍單消息傳出，外資圈調查結果，認為iPhone SE3與iPhone 11的出貨量將大幅下滑逾20％，是Apple全年手機出貨量下修的主因，估計iPhone全年出貨也將大降800萬支。

綜合外電報導，iPhone SE3雖然搏得關注，卻因為上市定價429美元，高於原先預期的399美元，加上後續的俄烏戰爭、通膨狂飆影響，衝擊該款手機的銷售動能。

海通國際證券認為iPhone SE3定價明顯太高，可能是衝擊銷售的主因，因此將該款手機全年預期出貨量2800萬支，下修到2200萬支，大幅調降約20％，iPhone 11出貨量也可能大幅下滑20％至25％，因此預估iPhone全年出貨量從2.53億支下修至2.45億支。摩根大通證券則是將該款手機上半年的預期備貨量1800萬支，下調至1200萬支。

不過雖然對iPhone SE3態度轉變，海通國際仍認為還有iPhone 13訂單支撐，下半年即將推出的iPhone 14系列產品也相當看好。

其實不只手機，Apple今年的AirPod耳機訂單也大砍1000萬組。AirPod系列耳機自2016年推出以來，已經成為全球最暢銷的無線藍芽耳機機款，全球市佔率超過25％。