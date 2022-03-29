2月手機熱銷榜出爐！　蘋果銷量驟減2成、三星緊追在後

▲2月仍是蘋果市佔率居冠。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

市調機構統計全台2月份手機市場銷售資訊，2022年2月全台手機總銷售量39.5萬台，較上月49.4萬台大減20%，對比去年同期45.6萬台尚差13%。蘋果仍居市佔最高，不過銷量大幅下降，而三星市佔率則從上月23.6%減少到26.9%。

傑昇通信表示，本月各大手機品牌市佔排名與上月大同小異，即使蘋果銷量直直落，2月仍以38.9%市佔率最高，接著依序為三星（26.9%）、OPPO（8.8%）、vivo（6.3%）及realme（5.5%），整體銷量以蘋果下降27%最多。

傑昇通信分析，雖然台灣在2月時疫情稍有趨緩，然而晶片缺貨潮持續，各家旗艦機型供貨不穩，加上極端氣候影響，2月降雨日也是僅次2016年以來最多，消費者少出門，降低至實體門市購機意願，不僅整體銷量銳減兩成，連全台最熱銷的單機iPhone 13（128GB）銷量也較上月減少21%、iPhone 13 Pro Max（256GB）和iPhone 13 Pro（256GB）銷量也分別跌逾2成，期待3月新一代SE新機及iPhone 13新色再刺激買氣。

▲2月手機熱銷榜單出爐。（圖／傑昇通信提供）

本月三星市佔百分比26.9%看似較上月23.6%成長，由於整體銷量下滑，受大環境影響而減少9%，仍穩坐安卓市佔第一。傑昇通信表示，熱銷前三名機型分別為Galaxy A52s兩規格容量及Galaxy A32（6GB/128GB），目前通路售價多在萬元以下，顯見消費者購機仍以CP值為優先考量，接下來A53及A33即將上市，加上旗艦S22系列熱賣，新機Galaxy S22 Ultra預購一空，2月雖未進榜，排名22名的成績也相當厲害，預期3月銷量榜將大放異彩。