LIVE／全台多縣市確診連環爆　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心14:00將召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。昨日本土個案暴增87例，創下今年新高。上午傳出新北今日再達雙位數確診，台中婚宴群聚新增11例，桃園也至少10人確診，包括網購工作坊職場群聚，而基隆警局疫情也持續擴大，再增4人確診，詳情有待指揮中心記者會說明。

昨日87例本土以新北市27例最多，其次是基隆小吃店群聚新增22例，台中婚宴確診則是分布7縣市。上午最新消息指出，新北今日新增確診為雙位數；在個案部分，三峽區某國小老師PCR採檢陽性，接觸的11個班級約兩百多名學生今實施預防性停課一日。

而桃園昨日新增15例本土後，今日新增至少10例以上，有電商網購工作坊出現群聚感染，也波及幾個學校。台中婚宴群聚也持續擴大，今日新增11例；台中市府表示，該場婚宴相關接觸者184名，已篩檢173人，陽性數21人，陰性數132人，其他陸續檢驗中。

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基隆警察及小吃店群聚至昨日已累計91人確診，今日再新增4名警察確診，另也傳出一所大專、一所國小因學生確診停課。台北市的部分，市立大學天母校區有學生確診，而文山區也有一名幼兒園教師確診。另外，花蓮慈濟護理師染疫、高雄化工廠群聚也都新增個案，詳情有待指揮中心記者會說明。

先前國內累計的不明傳播鏈包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者。」

另還有後續增加的「永和家管案、彰化夫妻、松山家庭群聚和台銀孕婦個案、台中婚宴、桃園舞蹈教室、新北檢疫所員警和按摩店員工」，累計19條不明傳播鏈。