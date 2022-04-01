羅一鈞請假遭PTT嗆「裝模作樣」！教授吐高中回憶幫補血：值得尊敬

▲羅一鈞深夜突然向陳時中請假，原因讓網友十分心疼。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

近期一段影片在網路上流傳，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞突然請假，原因竟是必須回家洗衣服，因為髒衣服已經堆到「再不洗就沒衣服穿了」。不過，卻遭到PTT鄉民狂酸「裝模作樣，不高興不要做」。就有網友跳出來幫補血，分享羅一鈞的小故事，「真的是一個不錯且值得尊敬的人」。

指揮中心指揮官陳時中在桌邊分享了個故事，羅一鈞30日深夜11點40分突然跑來請假，告知接下來無法開會，希望能夠准假。陳時中感到不解，詢問是否有發生什麼狀況，沒想到羅一鈞卻說，必須回家洗衣服了，因為髒衣服已經堆到「再不洗就沒衣服穿了」。

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消息傳到PTT上，不少網友認為這只是在騙眼淚，「這種不用刻意提出來講吧」、「要不要說忙到沒時間吃飯好了」、「每次疫情出問題的時候，就開始發佈溫馨小故事」、「這種事情自己知道就好，還拿出來說嘴？」「這比我早上睡過頭找的理由還爛」、「死忠的快送一台可排程洗脫烘的送羅副」。

PTT留言罵一遍，有網友感到震驚，「看了底下留言，才知道羅一鈞現在在八卦版黑成這樣」，透露自己兩、三年前還是大學生時，有個教授上課提到羅一鈞，「很巧的他們是高中同班同學，之後就講一些軼事」，羅一鈞高中都考第一名，後來考上台大醫，驚人的是，一畢業就投入非洲行醫。

▲教授認為羅一鈞是個值得尊敬的人。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，教授與羅一鈞同班幾年的感想就是，「羅真的是一個不錯且值得尊敬的人」，那時聽完後覺得，還是有人真心在做好事，「對比現在黑成這樣，真是不勝唏噓」。

貼文一出，網友們紛紛認為，羅一鈞是個認真盡責的人，「羅再怎樣都是人品高超的大好人」、「羅副辛苦了，CDC記者會上唯一腦子清楚的人」、「羅副很優秀」、「八卦不意外啦，羅還是認真的好人」、「羅在八卦版又不黑，是少數邏輯正常的CDC成員」。

▼陳時中分享，羅一鈞深夜突然請假，理由是要回家洗衣服。（圖／翻攝臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）