台中婚宴傳播鍊匡列184人　篩檢結果出爐...21陽性2失聯

記者鄧木卿／台中報導

台中市「國家歌劇院5樓VVG餐廳-自助式婚宴」因有民眾參加婚宴染疫，市政府針對該場婚宴相關人員共匡列184人，目前已篩檢173人，陽性數21人，陰性數132人，還有2名尚在聯繫，其他人陸續檢驗中，至於新光三越和林酒店，都已完成清消且獲市府勘查合格，同意今日恢復營業。

▲▼台中國家歌劇院傳出有確診者足跡，已立即進行全面清消。（圖／台中市政府提供）

經發局表示，市府昨天已要求新光三越自主停業清消，晚間即收到業者完成清消證明，經發局備查完成後，今日可正常營業。

至於林酒店，觀旅局表示，市府3月30日公布，3月25日林酒店有確診者足跡後，即通知業者進行清消，市府以嚴謹態度加強防疫，要求旅館全館自主停業1天，徹底擴大全面清消，林酒店25日接獲通知後，當天晩上和26日下午，兩度委由環保公司進行全館清消，觀旅局今早派員勘查，經勘查合格，同意中午12點起恢復營業。

而小貝果托嬰中心何時恢復收托？社會局表示，小貝果沒有確診個案，依照中央防疫規定不用停托，市府謹慎起見要求托嬰中心今日停托1天，連假後下週三可恢復收托。

文化局表示，台中國家歌劇院3月26日有確診者足跡後，立即通知歌劇院清消，市府要求歌劇院全館自3月30日15時至4月1自主停業3天，4月2日11點30分開放公共區域，正常運作，歌劇院在3月30日晚上10點30分已委由專業環保公司全館清消。