墾丁「台灣祭」今起開唱！250警力投入維安　緝毒犬進駐

▲2022台灣祭，屏東縣警方會同友軍總動員 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「台灣祭」今(1)日起一連3天在墾丁大灣遊憩區開唱，有102組樂團在4大舞台輪番演出，屏東縣警方預計湧入大批遊客，規劃好交通疏導及取締非法勤務，確保活動平安順利進行、落幕。

「台灣祭」邀請了張震嶽、玖壹壹、滅火器、血肉果汁機等近百組原創音樂人與樂團至墾丁大灣遊憩區齊聚高唱。因應大規模排場及可能之遊客人潮，屏東縣警方總動員，會同保七總隊第八大隊、岸巡第63大隊、保三總隊第二大隊警犬分隊、恆春義警民防中隊及恆春志工中隊等支援警力，共計超過250名警力投入。

活動期間結合保三總隊及岸巡63大隊的緝毒犬，針對舞台會場執行安全維護，除舞台四周全程蒐證外，規劃警力於會場周邊及車輛聚集停放處所規劃步巡方式巡邏，防制可能發生之酗酒泥醉、藉酒滋事、擅脫衣褲及竊盜、（販）吸毒情形等違法失序行為，現場並規劃分區警力部署及機動快打警力編組加強查緝不法。

另結合監理站及環保局等相關單位，派遣聯合稽查小組於活動期間加強稽查改裝車輛；並藉由活動現場散場後執行重點處所臨檢威力掃蕩，臨檢掃蕩易滋事分子經常出入之KTV、釣蝦場、夜店、撞球場等場所，結合警力共同維護音樂祭期間治安平穩及交通疏導。

恆春警分局分局長林明波表示，感謝支援友軍及恆春分局全體同仁們犧牲清明節與親人團聚掃墓的時間，一起為「2022屏東獨立音樂-臺灣祭」打拚，全力防範聚眾鬥毆事件及其他治安事故發生，警方除規劃執勤員警輪替休息外，現場並規劃補給人員，針對值勤人員提供飲料、水果及點心，協盼在大家的努力下，共同努力維護只要音樂、不要毒品、杜絕暴力的屏東音樂饗宴。