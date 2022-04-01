清明掃墓「2動作」陷致癌危機　毒理專家解答可戴N95

記者黃翊婷／綜合報導

明天（2日）就是清明連假第一天，毒理學專家招名威在臉書PO文提醒，焚香、燒紙錢祭祖這兩項行為不但可能引發過敏，還要注意致癌危機，因為燒紙錢的煙霧含有焦油、苯、甲苯、甲醛等致癌物質，如果沒有戴口罩，恐怕會增加過敏及氣喘發生的機率，若需要長時間接觸，可以配戴N95或搭配使用空氣清淨機。

▲就算是環保金紙，焚燒後也是會產生有害物質。（示意圖／記者周宸亘攝）

毒理學專家招名威昨日（3月31日）在臉書PO文表示，燒紙錢產生的煙霧除了含有大量PM2.5懸浮微粒，還包含焦油、苯、甲苯、甲醛等致癌物質，甚至會釋放硫化物、氮化物以及含有自由基的碳氫化合物，當皮膚接觸苯類等物質，可能會引起皮膚紅腫，如果沒有戴口罩，更是會增加過敏及氣喘發生的機率。

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招名威提醒，甲醛類物質會刺激上呼吸道與眼睛，導致流淚、發癢等狀況發生，如果是本身有過敏疾病的人，在大量接觸到焚香或燒金紙的煙霧，可能會在短時間內誘發過敏症狀，所以燒金紙請務必戴口罩，如果需要長時間接觸的人，建議配戴N95或搭配使用空氣清淨機。

招名威說，市面上的環保金紙採用後製過的木漿、竹漿製成，經由燃燒還是會產生各種有害物質，民眾可以減少金紙的份量、縮短時間，心意有到即可，過敏族群和幼童也要注意適當遠離焚燒處。

文末招名威補上一段國健署的提醒，相對於花錢焚燒金紙，造成空氣汙染，民眾可以適當改用鮮花、素果等其他祭品祭拜，一樣可以表達對祖先的追憶，還能避免吸入因焚燒產生的PM2.5和其他有害汙染物質，環保又健康。