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不斷更新／全台22校停課！疫情延燒校園　9縣市爆師生確診

▲▼高雄樹科大2體育老師確診，校園緊急大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲疫情延燒進入校園，全台多所學校停課。（圖／記者賴文萱翻攝）

生活中心／台北報導

新冠肺炎疫情全台多點爆發，各地紛紛傳出學生或教師確診，學校陸續宣布停課防止疫情擴散。《ETtoday新聞雲》彙整各縣市停課資訊，全台至少已有9縣市、22校宣布全校或部分班級停課，包括4所大學、4所高中職、2間國中、9間國小、1間幼兒園、1所特教學校、1間舞蹈補習班。停課資訊不斷更新如下：

【基隆市】

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南榮國中

因有1名學生確診，校方在官網公告，確診個案班級停課10天（自3月30日起至4月8日），4月11日復課。

海洋大學

因校內有確診者，校方宣布29日起全校課程(含體育課)採用同步或非同步遠距教學至4月10日。

二信中學

27日二信中學傳出有學生染疫後，校方緊急宣布全校停課至4月5日。

▲▼基隆二信高中。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆二信高中。（圖／記者郭世賢翻攝）

【台北市】

世新大學

世新大學證實有一名學生確診，校方表示，即日起到4月8日為止，該名確診學生選修課一律停止實體授課，改為線上教學，今天（31日）全校停止到校，而4月1至5日為世新週，師生都無須到校，4月6日起再恢復正常上課。

台北市立大學附小附幼

校方在學校網站公告，因為有一學生確診，從3月29日起到4月7日全校停課10天，預計4月8日復課。

幸安國小

校方證實接獲通知有一老師確診，確診老師為資優班老師，資優班26名學生來自23個班級，目前先以資優班停課為主。

東門國小

校方證實接獲衛生單位通知，一名外聘的舞蹈老師確診，確診老師授課三個舞蹈班、共73名學生，預防性停課到4月3日，清明連假結束就可到校。

稻江護家

校方證實接獲通知有一名學生確診，但該生從上週六起就未到學校上課，校方仍在昨天起將同班30餘人預防性停課。

稻江護家,校園安全,放學,學生（圖／記者周宸亘攝）

▲稻江護家接獲通知有一名學生確診。圖非當事人。（圖／資料照片）

【新北市】

海山國小

 有1名學生確診，該校今（31日）上午宣布，該班級從今起到4月10日停課，預計於4月11日復課，並針對師生及相關人員匡列採檢。

【桃園市】

桃園高中

高一至高三舞蹈班3/30~4/8停課10天，4/9復課；其餘班級自3/31中午起停課7天，4/6復課。

 ◎大業國小

桃園市教育局昨晚表示，受到疫情影響，今天全校預防性停課1天，4月1日親職教育日補假，預計4月6日復課。

私立點創舞蹈短期補習班

3/27~4/5停課10天，4/6復課。

東勢國小

確診者該班級3/26~4/4停課10天，其餘師生3/26~4/1停課7天。

中原大學

確診者該班級及學系3/26~4/4停課10天，其餘班級維持正常上課。

復旦高中

確診者該班級3/26~4/4停課10天，其餘班級維持正常上課。

▲桃園復旦高中。（圖／資料照）

▲桃園復旦高中。（圖／資料照片）

【新竹市】

關東國小

校方昨貼出公告證實有一名學童確診，學校即日起停課至4/10。

【新竹縣】

國立新竹特教學校

1學生確診，國小部6個班級47名學生、與確診學生同交通車的12名國高中學生均停課10天。

【高雄市】

◎高師大附小

高雄市31日宣布新增2位國小生確診，該國小因同校出現2名確診個案，依規定全校停課10天。

◎樹德科大

2名教師確診，但確診者於3月26日至至28日期間，並未進入校園，也未與學生或其他老師有所接觸。該校為確保師生更安全的健康環境，故採取預防性停課，自3月30日至4月1日停課3天，並採取遠距教學。

▲▼高雄樹科大2體育老師確診，校園緊急大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄樹德科大2體育老師確診，校園緊急大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

【宜蘭縣】

羅東國中

2名代課教師確診，該校昨針對1700名師生全面篩檢，並宣布今天起預防性停課10天，縣府教育處已請校方規劃線上教學方式。

【台東縣】

永安國小

台東縣宣布，案23265的小孩於昨下午3時緊急通知確診，其就讀的永安國小緊急停課至4月8日。

桃源國小

桃源國小一名幼兒園員工因為確診母女案23082、23125的接觸者，因此桃源國小昨天下午至今天預防性停課。

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