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買壽司驚見100元「神秘白飯」！老粉秒懂曝真相：限定版

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▲有網友在臉書PO出名為「神秘海味」的壽司餐盒，但卻只有白飯，引起不少人討論。（圖／Facebook／爆廢公社公開版）

記者隋昊志／綜合報導

台灣人喜歡吃壽司，連鎖壽司業者也紛紛推出外帶餐盒，方便民眾帶回家食用。一名網友近日在一家壽司店買壽司時，發現其中2盒品項寫著「神秘海味」，卻整盒都是白飯，竟然要價100元，當他困惑笑說「真的很神祕」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張照片，只見照片內的外帶餐盒上，都貼有品項的名稱及價錢，但卻有兩盒要價100元還寫著「神秘海味」的餐盒，但除了白飯之外看不到其他任何食材，這也讓他忍不住說，「真的很神祕」。

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▲▼有網友在臉書PO出名為「神秘海味」的壽司餐盒，但卻只有白飯，引起不少人討論。（圖／Facebook／爆廢公社公開版）

▲有網友在臉書PO出名為「神秘海味」的壽司餐盒，但卻只有白飯，引起不少人討論。（圖／Facebook／爆廢公社公開版）

照片引起不少網友討論，紛紛留言，「應該改名心痛的感覺」、「加鹽巴的飯」、「這是用傳說中的靈鳥，烏骨雞煮出來的飯，高檔貨你不懂」、「這要搭傳說神飲，心痛的感覺」、「國王的便當」、「開盲盒的感覺」、「有慧根才看得到什麼菜色」、「神秘的一堆白飯」、「其實是卵不是白飯，詳情請見將太壽司」。

▲▼有網友在臉書PO出名為「神秘海味」的壽司餐盒，但卻只有白飯，引起不少人討論。（圖／Facebook／爆廢公社公開版）

▲有網友在臉書PO出名為「神秘海味」的壽司餐盒，但卻只有白飯，引起不少人討論。（圖／Facebook／爆廢公社公開版）

也有吃過的網友分享說，「就像散壽司一樣只不過料在飯下面」、「有吃過，料都在飯下面，只有愚人節才有賣」、「飯下面有東西，買下來你就知道是什麼神秘了」、「內行人才知道的便當，配菜都在飯下面，蓋過來就知道了」、「這個CP值都滿高的」、「料都蓋在底下啊，每開一口都是驚喜」、「一個類似福袋的概念，打開才知道有什麼」。

▲▼▲▼網友熱議的「神秘海味」壽司餐盒，其實是迴轉壽司業者愚人節活動。（圖／業者爭鮮壽司提供）

▲▼網友熱議的「神秘海味」壽司餐盒，其實是爭鮮推出的愚人節活動。（圖／業者爭鮮壽司提供）

▲▼▲▼網友熱議的「神秘海味」壽司餐盒，其實是迴轉壽司業者愚人節活動。（圖／業者爭鮮壽司提供）

對於「神秘海味」引起網友們好奇熱議，爭鮮公關Vivian向《東森新媒體ETtoday》表示，其實這是愚人節所推出的「飯裡藏鮮」活動，正式上市的時間是4月1日，這也是爭鮮連續第3年舉辦，目前還在試賣階段。Vivian透露，今年與過去最大的不同之處，就是一共會推出3款「飯裡藏鮮」餐盒，滿滿的鮮味都藏在飯底，也讓每一口都能有不同的驚喜。

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