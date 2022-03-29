只有5天！超商「5大咖啡飲品」買6送3　爽喝大杯美式只要30元

▲7-11推出限時5天「線上咖啡優惠」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

迎接4天兒童清明連假到來，就有超商祭出限時5天「線上咖啡優惠」，共有5大咖啡飲品可享「買6送3」，民眾最愛喝的美式也在優惠中，換算下來原價45元的大杯美式現在只要30元就能爽爽喝，趕快把握機會喝一波。

7-11將從4/1起至4/5推出線上咖啡優惠，OPEN POINT行動隨時取有「CITY系列5大飲品」滿6送3組合優惠，包括CITY CAFE特大杯拿鐵(冰/熱)、CITY CAFE大杯美式(冰/熱)、CITY TEA現萃茶英式紅茶(冰/熱)、CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶(冰)、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(冰/熱)。

同步4/1至4/7日還有「精品咖啡會員週」，購買CITY PRIMA精品美式或拿鐵同品項買6送3。(同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPEN POINT APP說明)。

▲星巴克3月底看身份證買1送1 。（圖／星巴克提供）

慶祝台灣星巴克週年慶，即日起至3/30連續2天，星巴克祭出身分證優惠，只要同時對中「2」、「4」即可享同品項買1送1的優惠，每人最多買2送2，飲料限當場一次領取，部分門市不提供此優惠活動。

迎接即將到來的清明連假，星巴克也將從4/2至4/5推出「春遊散步」優惠，購買2杯大杯相同容量、風味、冰熱飲料，可享第2杯半價優惠。單筆交易最高限購4杯，不適用於車道銷售、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。