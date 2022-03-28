限時5天！超商咖啡全品項「任3杯7折」　滿200元再打88折

▲4/1至4/5，7-11全店CITY系列飲品任3杯打7折 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

終於等到連續4天的兒童清明連假了，就有超商宣布，將推出連續5天門市優惠，全店CITY系列飲品、飲料、零食等指定品項，消費滿200元並以3大支付工具結帳，即可再打88折，其中CITY系列全品項飲品還可搭配任3杯7折優惠，買越多省越多，趕快把握機會買一波了。

7-11將在4/1起至4/5推出「春遊三支付」活動，全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵等指定商品，滿額200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，享立折88折優惠；滿額711元享85折優惠。

▲期間購買全店指定商品滿200元還可再打88折。



不僅如此，CITY系列同步推出全品項任3杯7折優惠（哈根達斯聯名冰沙不加入活動），滿額可搭配三大支付工具結帳享優惠，指定同品項還可數位寄杯。

▲星巴克3月底看身份證買1送1 。（圖／星巴克提供）

慶祝台灣星巴克週年慶，3/29至3/30連續2天，星巴克祭出身分證優惠，只要同時對中「2」、「4」即可享同品項買1送1的優惠，每人最多買2送2，飲料限當場一次領取，部分門市不提供此優惠活動。

迎接即將到來的清明連假，星巴克也將從4/2至4/5推出「春遊散步」優惠，購買2杯大杯相同容量、風味、冰熱飲料，可享第2杯半價優惠。單筆交易最高限購4杯，不適用於車道銷售、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。