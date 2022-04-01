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「博士生學霸」8年畢不了業　騎腳踏車當外送員：小孩生病需要錢

▲▼浙江博士生當外送員。（圖／翻攝正在讀博的外賣員抖音）

▲31歲的孟偉（左）就讀浙江大學博士班8年，目前騎腳踏車當外送員引發熱議。（圖／翻攝正在讀博的外賣員抖音，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

一位31歲的中國浙江大學博士生，成為中國大陸網友熱門話題，因為他籌措小孩醫藥費當起腳踏車外送員，讓身為學霸的他讀了8年還無法畢業。

▲▼浙江博士生當外送員。（圖／翻攝正在讀博的外賣員抖音）

▲▼孟偉獲獎無數。

▲▼浙江博士生當外送員。（圖／翻攝正在讀博的外賣員抖音）

根據中國科學報報導，31歲的孟偉畢業於浙江大學控制系卓越工程師班，還曾經獲選浙江大學十大學生，拿過浙江大學光華獎學金等多項獎金。

不過身為學霸的他卻在博士班讀了8年無法畢業，根據校方規定，如果博士班8年無法拿到學位就只能拿結業證書。對此孟偉透露，因為指導教授要求學生要積極配合各種活動幫教授獲利，但教授對論文研究卻無心指導。

▲▼浙江博士生當外送員。（圖／翻攝正在讀博的外賣員抖音）

孟偉同時表示，他因為自己小孩出生時被診斷出急性心肌炎，直接送進加護病房，60天內命危4次。他為了籌措小孩在加護病房一天將近2萬人民幣（折合台幣約9萬元）的醫藥費，只能騎著腳踏車當外送賺錢。

▲▼浙江博士生當外送員。（圖／翻攝正在讀博的外賣員抖音）

▲孟偉為了小孩醫藥費當起單車外賣員。

有網友質疑他怎麼不找其他工作？對此孟偉說因為博士生沒有學位很難找工作。至於念了8年博班卻不能畢業後不後悔？孟偉則說不後悔，因為他也自認個性較直，也希望透過這些可以改變教授的指導情況。

 

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