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世界冠軍咖啡一杯5千元爆紅！台中精品咖啡店北上拓點　網友：等好久了！

▲▼kafeD精品咖啡店北上設櫃專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲精品咖啡正夯！kafeD品牌團隊擁國家級評審擔綱技術長，以絕佳咖啡品味接軌世界潮流趨勢。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

台灣精品咖啡風氣興盛，出現愈來愈多懂喝的咖啡愛好者，唯有真正實力派的咖啡團隊才能滿足挑剔的味蕾！台中人氣爆棚的kafeD販售一杯要價5,000元、世界頂級且限量的最佳巴拿馬冠軍咖啡豆，狂吸市場目光。經許多網友頻頻敲碗終於北上拓點，2022年4月於新竹巨城正式開幕，特別規劃4/2~4/10巨城門市專屬優惠；下半年亦將插旗信義區百貨，再創精品咖啡話題新高峰！

▲▼kafeD精品咖啡店北上設櫃專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲kafeD北上拓點第一站鎖定集客力強及消費力高的新竹巨城百貨。

旗艦店設在台中餐廳一級戰區的kafeD，不只室內空間絕美、餐點品質優，更網羅全台灣最懂咖啡的團隊，包含烘豆、沖煮、虹吸等各大咖啡賽事(WCE/TSC)評審，以堅強實力才有資格沖煮「最佳巴拿馬」(BOP)年度藝伎咖啡水洗處理第一名(GW-01)的咖啡，為kafeD樹立「精品咖啡店」的形象標竿，讓懂喝精品咖啡的人爭相朝聖，北上拓點第一站就鎖定集客力強且消費力高的新竹巨城百貨，直接挑戰高端客層味蕾。

▲▼kafeD精品咖啡店北上設櫃專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲kafeD主打精品級咖啡，售價卻走親民路線，希望讓更多人無壓愛上高品質咖啡。

具國家級評審資格的技術長說明：坊間咖啡廳多強調自家風格，味覺較主觀，但kafeD團隊具備國際賽事評審背景，因此咖啡選品符合世界趨勢，且從烘豆到沖煮的過程，都以最適合原豆的方式處理，盡可能完整呈現咖啡豆本身的風味，提供咖啡鑑賞級玩家最頂級、專業的品飲饗宴。

▲▼kafeD精品咖啡店北上設櫃專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲kafeD所販售的咖啡，以保留各款精品豆的原生風味為特點。

傳說中賣一杯、少一杯的「5千元冠軍咖啡」，來自全球第一產區巴拿馬的「最佳巴拿馬」(BOP)年度藝伎咖啡水洗處理第一名(GW-01)的咖啡，這支咖啡豆除了自帶藝伎原有的柑橘、花香之外，更帶有麝香葡萄、荔枝及熱帶水果風味，甜度及乾淨度高，同時也是全世界菁英級採購團隊共同盲測評選出的最佳咖啡豆，最後由台灣團隊以一磅1,300美金得標，創下BOP歷史新高價，一舉讓台灣成為國際咖啡市場焦點，吸引世界各國爭相詢問合作。

▲▼kafeD精品咖啡店北上設櫃專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲珍貴且稀有的BOP-GW01咖啡豆，經團隊評估後，決定採用虹吸式沖煮法以保留甜味及花果香氣。

技術長說明：由於BOP-GW01咖啡豆數量稀少而珍貴，建議有興趣一嚐世界冠軍咖啡豆風味的咖啡玩家，最好一週前預訂，以享用最佳風味。在沖煮方式的選擇上，選用浸泡式的虹吸咖啡來增加萃取的飽滿度，帶出飽滿的甜感以及細緻的香氣，當然也可指定預約咖啡師手沖服務，kafeD同時歡迎多人一同分享冠軍咖啡，讓更多消費者有機會邀約好友，一同鑑賞世界冠軍咖啡的風味。

▲▼kafeD精品咖啡店北上設櫃專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲為了讓消費者喝鑑賞級咖啡能邊搭配高品質甜點，kafeD禮聘日籍甜點頑童平塚牧人創作甜點。

品牌創辦人說明：kafeD音同「咖啡滴」，其中「D」貫穿品牌精神，代表著Dessert（甜點）、Drip（咖啡滴）、Deliver（咖啡店已成為傳遞訊息、款待心意的場所）、Deutschland（德國精神）。創辦人多次商訪德國，在與德國人的互動中，屢屢被德國人的職人專注、講究環保以及人道公益的態度所打動，希望以此精神成為品牌的靈魂。因此，kafeD用心於每個細節與步驟，不論在團隊、設備、原料，都以最高規格打造，希冀消費者也能感受到kafeD對於產品的用心。

事實上，kafeD不僅具備強大的咖啡團隊實力，也深入了解台灣咖啡市場喜好，因此第一家店就鎖定在台中公益路打造充滿美學質感的歐風空間。考量與喝咖啡搭配甜點最合拍、接受度也最高，因此kafeD禮聘歷練過「米其林星級餐廳」的甜點頑童平塚牧人擔任甜點主廚，以年輪蛋糕為基底創作出德式風格的甜點，讓消費者一口口吃進美味與健康，全方位滿足饕客味蕾。

▲▼kafeD精品咖啡店北上設櫃專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲年輪蛋糕源自德國，具有層層祝福之寓意。

kafeD甜點選用年輪蛋糕當基底也是一件「很德國的事」，創辦人透露：雖然很多人以為年輪蛋糕是日式甜點，其實年輪蛋糕發源地正是德國，而且在德國人心中年輪蛋糕象徵包裹著一層層的祝福，就是如此真誠且深切的寓意，打動超人氣日籍甜點主廚平塚牧人建置精實團隊，為kafeD打造眾多視覺驚豔、吃一口秒圈粉的夢幻甜點。

此外，年輪蛋糕的製作過程繁複，只要其中任何一個小細節出錯，就會失敗！因而kafeD的甜點師在製作時必須忍受高溫、非常小心和專注！再者，kafeD的年輪蛋糕因不添加任何防腐劑與濕潤劑，所以效期短！而其口感偏扎實，則是年輪原本該有的風味。相較於市場的許多競品，kafeD希望能提供更健康、更美味的商品給顧客。

▲▼kafeD精品咖啡店北上設櫃專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲kafeD陸續推出精品咖啡及年輪蛋糕禮盒，滿足消費者餽贈嘉賓的心意。

創辦人表示：kafeD通路策略會先以百貨開設櫃點為主，希望透過通路的集客效果，讓品牌接觸更多消費者，雖然百貨設櫃成本較高，競爭也較激烈，客人可以選擇的商品與品牌多樣，但我們對於用心打造的商品相當有信心，因此我們以競爭最激烈的環境作為起點，期待能提供給咖啡愛好者多一個選擇，也希望吸引更多講究的客人在喝咖啡、吃甜點的同時，感受到品牌的用心與實力，因而陸續推出精品咖啡、年輪蛋糕等禮盒，以進一步滿足消費者餽贈嘉賓的需求。kafeD的咖啡師非常喜歡與顧客互動，許多客人非常專業，我們也很常在互動過程中學習許多。未來除了北上拓點之外，也期許能推動品牌國際展店計畫，讓全世界看見台灣的咖啡實力。

▲▼kafeD精品咖啡店北上設櫃專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲位於新竹巨城的kafeD櫃位，強勢搶攻外帶咖啡市場。

為了讓更多新竹咖啡愛好者認識kafeD，特別規劃新竹巨城門市專屬的活動：消費者憑3/30(三)~4/5(二)期間購買任一品牌咖啡之發票，並於4/2(六)~4/5(二)到巨城kafeD門市購買咖啡，即可依發票之金額作折抵，最高可折抵80元；4/2(六)~4/10(日)加入會員，即享冠、亞軍豆咖啡限時6折優惠，且於活動期間購買kafeD咖啡，即可抽一張kafeD限定手繪優惠卡，答對題目可享回購5~9折或免費品飲冠軍咖啡，再買、再抽、優惠享不完！愛喝咖啡的你，不妨把握連假期間，至kafeD巨城門市品嚐冠軍咖啡的絕佳風味。

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