李四川無意參選高雄市長！韓國瑜「8字回應」支持者哭了

▲李四川在臉書上表態，無意參選高雄市長。（資料照／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

年底將舉行九合一選舉，藍營高雄市長參選人仍未定案，高雄市前市長李四川也表態無意參選。對此，高雄市前市長韓國瑜在底下留言，8個字的回覆讓支持者們全哭了。

有消息傳出，國民黨黨務高層屬意李四川，披上藍營戰袍，參選高雄市長，近期還多次進行會面。不過，李四川本人則在臉書上說明，有很多朋友希望他參與年底的高雄市長選舉，但拿「槓槌」的他，向來只會看見眼前的釘子、只會修補市政缺失的洞、做好本分，「我不懂政治，更不會操弄選舉，也無意參選。」

李四川也澄清，他非常感謝國民黨主席朱立倫的了解，所以沒有勸進之舉，黨中央也從來沒有人來找他談參選的事，「我認為平凡才是人生最偉大的，不管在那個地方，在那工作，只要盡本分，都會有益於社會。對於高雄：人依舊，愛依然，情永遠。」

▲韓國瑜回應，支持者在下方不斷留言。（圖／翻攝臉書／李四川）



李四川的貼文發出後，一天的時間收到將近2萬個讚，不少人也在下方支持，高雄市前市長韓國瑜也在貼文下留言，「複雜的腦，單純的心。四川兄無私奉獻的精神令人佩服！」

韓國瑜的留言張貼後，讓不少支持者十分感動，在下方留言打氣，「大家都在等著您的穿雲箭」、「韓市長及團隊在高雄執政時，市民最幸福安全，永遠支持你及團隊」、「韓總！你也是無私奉獻！大愛無私！我們敬愛你跟川伯」、「市長，真懷念你在高雄一年多的日子，感謝有你，感恩」、「韓總是最棒不卑不亢的領頭羊，團隊不解散，人民之福，感恩！」

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