游錫堃超額捐贈政治獻金遭罰66萬　韓國瑜未依限期返還罰鍰6萬

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）
記者林銘翰／台北報導
監察院16日發行最新一期廉政專刊，立法院長游錫堃在2018年間，對不同擬參選人捐贈政治獻金總額超過新台幣30萬元，因此依法罰鍰66萬元；前高雄市長則在2018年收受未具有選舉權的施建裕捐贈政治獻金，未依限辦理返還或繳庫，因此依法罰鍰6萬元、沒入2萬元。
監察院16日公布第183期廉政專刊，內容包括中研院長廖俊智、國安會秘書長顧立雄、內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、教育部長潘文忠、經濟部長王美花、勞動部長許銘春、僑委會委員長童振源、退輔會主委馮世寬、中選會主委李進勇、故宮院長吳密察等人的財產申報。
廉政專刊顯示，游錫堃在2018年間，對不同擬參選人捐贈政治獻金總額超過新台幣30萬元，違反《政治獻金法》第18條第3項第1款規定，因此依法罰鍰66萬元。
廉政專刊也指出，韓國瑜在2018年收受未具有選舉權的施建裕捐贈政治獻金，未依限辦理返還或繳庫，違反《政治獻金法》第8條及第15條第1項規定；違法收受的政治獻金依《政治獻金法》第30條第2項規定予以沒入，因此依法罰鍰6萬元、沒入2萬元。
另外，監察院在2017年12月28日複查時發現，新竹市議員李妍慧的財產較2016年12月29日增加自己、配偶及未成年子女2017年全年所得總額 1倍以上，涉有異常增加情事，經過李妍慧說明理由， 未對部分增加財產的來源為說明，應認定為無正當理由未為說明，因此裁罰300萬元罰鍰。
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