游錫堃超額捐贈政治獻金遭罰66萬　韓國瑜未依限期返還罰鍰6萬

擔任非洲鼓舞老師的詹姓女子去前4月間搭乘火車到中壢，走路到上課地點途中，遇上葉姓員警盤查，被要求出示證件，她質疑葉警盤查的合法性，出口辱罵「你真的很蠢」，遭對方「大外割」壓制，並依照妨害公務送辦。雖然桃園地檢署在去年10偵結做出雙方均為不起訴處分，但監察院仍認為中壢分局在案發後未釐清法律適用、針對缺失進行檢討，導致警察形象受損，除了糾正中壢分局外，也促請內政部警政署檢討改善。