韓國瑜遊金門！韓粉驚訝熱情搶拍　學生讚：親切像樓下阿伯





▲韓國瑜遊金門，所到之處又掀起一陣「韓流」。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

前高雄市長韓國瑜日前低調赴金門進行3天2夜行程，不少韓粉見到他出現在金門相當驚訝並熱情搶拍照，網路也流傳許多韓在金門各處出沒的照片。他這趟行程安排去參觀金門大學，與金大學生交流互動，由於是私人行程，因此避談敏感政治話題，不過學生依然捧場稱讚，韓毫無架子，像熟悉的樓下阿北。

▲韓國瑜造訪金酒公司，與董事長黃怡凱合影。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，韓國瑜這趟行程是受金門縣公教軍警消退休人員協會邀請，行程低調保密。不過，韓所到之處還是吸引眾人目光，不少韓粉相當驚訝能在金門遇見他，除了熱情歡迎，也連忙搶著合影，網路上還瘋傳韓在金門出沒的各種照片，顯見「韓流」依然很熱。

韓國瑜原本預計在金門大學辦座談會，但校方不想跟政治扯上邊，因此婉拒借場地，而他後來改在餐廳跟同學們交流聊天。金大學生稱讚他很親切就像樓下熟悉的阿北，跟他交談輕鬆又有趣。

▲▼韓國瑜遊金門！造訪金酒公司。（圖／記者林名揚翻攝）

而他這趟行程也造訪金酒公司，聽到3年前與高雄市政府合推的「韓國瑜市長旺旺來金門高粱酒」，當初做了60萬瓶，已經賣掉50幾萬瓶，開心說「算賣得很不錯」。