體大校長承認違法分配標案　「維持廠商競爭」捐80萬換緩起訴

▲國體大校長邱炳坤坦承在辦理射箭協會標案時違法，獲得檢察官處分緩起訴。（資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

國立體育大學校長邱炳坤，涉嫌在射箭協會擔任副理事長期間，長期利用接受政府補助，辦理選手出國比賽、器材採購標案時，洩漏10多個標案內容、安排廠商輪流得標，總標金近2000萬元，邱坦承為免有廠商獨大，才出此下策，台北地檢署28日依違反《政府採購法》處分邱緩起訴2年，須繳交國庫80萬元。

邱炳坤年輕時就是知名射箭選手，曾一舉打破5項全國紀錄，戰績輝煌，被譽為「神射手」，之後從奧運國手、教練、國訓執行長，一路當到國立體大校長，他在2019年間，因本案遭檢調約談後，曾發表聲明指出，「本人無犯罪意圖，也無從中謀利，我坦然面對司法調查，對於個人事情造成師長、朋友們的擔心，我深感抱歉。」

北檢調查，邱涉嫌在2017年間，將國手到阿根廷參加世界青年錦標賽的機票標案內容外洩，標案金額112萬元，廠商利潤約6萬元，同年以及隔年，射箭協會又受體育署、國訓中心委託，分別辦理多項消耗性器材採購案時，安排廠商輪流得標，全部10多個標案總金額近2000萬元。

檢察官認為，邱並非公務人員，沒有觸犯貪污圖利等罪的問題，但辦理政府補助的採購案，卻洩漏標案內容給廠商，仍違反《政府採購法》規定，考量邱等人都坦承犯行，同意給予邱和射箭協會陳姓承辦人都緩起訴2年，各須繳交國庫80萬、20萬元，另外2間得標廠商公司和5名業者，也分別以5萬到30萬元不等金額，換取緩起訴機會。

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