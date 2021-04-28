　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

體大校長承認違法分配標案　「維持廠商競爭」捐80萬換緩起訴

▲▼北檢1114專案，射箭協會副理事長邱炳坤抵達北檢。（圖／記者羅志華攝）

▲國體大校長邱炳坤坦承在辦理射箭協會標案時違法，獲得檢察官處分緩起訴。（資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

國立體育大學校長邱炳坤，涉嫌在射箭協會擔任副理事長期間，長期利用接受政府補助，辦理選手出國比賽、器材採購標案時，洩漏10多個標案內容、安排廠商輪流得標，總標金近2000萬元，邱坦承為免有廠商獨大，才出此下策，台北地檢署28日依違反《政府採購法》處分邱緩起訴2年，須繳交國庫80萬元。

邱炳坤年輕時就是知名射箭選手，曾一舉打破5項全國紀錄，戰績輝煌，被譽為「神射手」，之後從奧運國手、教練、國訓執行長，一路當到國立體大校長，他在2019年間，因本案遭檢調約談後，曾發表聲明指出，「本人無犯罪意圖，也無從中謀利，我坦然面對司法調查，對於個人事情造成師長、朋友們的擔心，我深感抱歉。」

北檢調查，邱涉嫌在2017年間，將國手到阿根廷參加世界青年錦標賽的機票標案內容外洩，標案金額112萬元，廠商利潤約6萬元，同年以及隔年，射箭協會又受體育署、國訓中心委託，分別辦理多項消耗性器材採購案時，安排廠商輪流得標，全部10多個標案總金額近2000萬元。

檢察官認為，邱並非公務人員，沒有觸犯貪污圖利等罪的問題，但辦理政府補助的採購案，卻洩漏標案內容給廠商，仍違反《政府採購法》規定，考量邱等人都坦承犯行，同意給予邱和射箭協會陳姓承辦人都緩起訴2年，各須繳交國庫80萬、20萬元，另外2間得標廠商公司和5名業者，也分別以5萬到30萬元不等金額，換取緩起訴機會。

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
快訊／台大驚傳「有學生染疫」！　校方回應了
快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性！　侯友宜：即日停課
板橋紅衣男隨機嗆殺小學生！　「再笑，就拿刀殺了你們」
許效舜痛哭「NO媽是大家的媽媽」來不及道別：我會陪NONO很
雨一直下旱情有解？　水利署曝全台水庫進帳水量
湖口私娼寮密室曝光！誘騙年輕妹賣淫　首腦「傑克哥」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老鷹闖雞舍吃buffet「活吞8雞頭」！近千隻雞嚇傻暴斃　

咖啡店騎樓綠化「藏亮點」　採花賊識貨順走3盆值10萬：帶回分株

體大校長承認違法分配標案　「維持廠商競爭」捐80萬換緩起訴

毒販改槍賣槍　警察追上門...他躲屋頂「槍管丟水塔」被識破

獨／北捷偷拍狼雙腿全斷畫面曝！貼紅衣女失風　落跑跳樓狂哀號

湖口私娼寮密室曝光！誘騙逃逸女移工賣淫　首腦「傑克哥」慘了

柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」…願原諒小四學長：不怪那孩子

中信紅火案更二審無罪理由　高院：辜仲諒無背信、炒股意圖

柔道童遭重摔腦死！律師曝他最慘…點關鍵「8位數求償」：剛好而已

隨機嗆殺畫面曝！警鎖定紅衣男身分...恐嚇小學生「拿刀殺你們」

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

老鷹闖雞舍吃buffet「活吞8雞頭」！近千隻雞嚇傻暴斃　

咖啡店騎樓綠化「藏亮點」　採花賊識貨順走3盆值10萬：帶回分株

體大校長承認違法分配標案　「維持廠商競爭」捐80萬換緩起訴

毒販改槍賣槍　警察追上門...他躲屋頂「槍管丟水塔」被識破

獨／北捷偷拍狼雙腿全斷畫面曝！貼紅衣女失風　落跑跳樓狂哀號

湖口私娼寮密室曝光！誘騙逃逸女移工賣淫　首腦「傑克哥」慘了

柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」…願原諒小四學長：不怪那孩子

中信紅火案更二審無罪理由　高院：辜仲諒無背信、炒股意圖

柔道童遭重摔腦死！律師曝他最慘…點關鍵「8位數求償」：剛好而已

隨機嗆殺畫面曝！警鎖定紅衣男身分...恐嚇小學生「拿刀殺你們」

陳嘉昌將自行處分　黃珊珊：有臨時狀況應先內部溝通

老鷹闖雞舍吃buffet「活吞8雞頭」！近千隻雞嚇傻暴斃　

Albee洗澡先洗重要部位　沈玉琳逼問「怕男友闖進去嗎」她羞爆

安倍晉三臉書曬台灣鳳梨　莊瑞雄留言邀再訪台

搬入新家「前屋主卻送4尊佛」　她抖：怎麼辦？　內行4招化解

LIVE／林口康橋國際學校「2學生抗體陽性」　陳時中最新說明

LIVE／台股高低震盪逾百點　【股市維大利】14:00即時解盤

權值股疲弱！高低震盪逾百點　台股小跌28點收17567點

布雷克遭遇布里悍　運彩開盤看好統一勝味全

快訊／台大驚傳「有學生染疫」！校方：以指揮中心公告為準

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

史上最大宗！高雄進口商走私10萬多顆子彈

民進黨高層之子涉毒！傳衝警局問罪　警方回應了

員警違規搜索　大麻男獲判無罪

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

中橫3死生前對話像討論出遊　警發毛

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道童母首現身　曝單親幫舅平反

房東要她搬離　房客超狂反擊

南投悍妻逮尪偷吃！半夜抓小三到墓園罰站

幼教女強人求弟代孕圓夢當媽　「精主是我」胞弟翻臉擄嬰勒索

快訊／「BMW大七」國道自燃！車流回堵7km

更多熱門

相關新聞

陳砥柱／柔道童遭摔腦死相關刑責

陳砥柱／柔道童遭摔腦死相關刑責

台中一起學柔道的7歲孩童遭教練重摔二十多次導致腦死，有其長年累積的結構性因素：教練有沒有遵守所屬競技團體的安全指導規範？所屬競技團體是否有盡到教育及監督成員？能否藉由檢討更上層行政機關，以有效避免再發生呢？這些絕對是你我必須思考的。

前桃園縣長吳志揚秘書貪污　更審輕判

前桃園縣長吳志揚秘書貪污　更審輕判

即／三總爆內神通外鬼　A口罩轉賣造假詐350萬

即／三總爆內神通外鬼　A口罩轉賣造假詐350萬

少女被校長賞巴掌　死在吊扇上

少女被校長賞巴掌　死在吊扇上

臺安醫院詐健保燒到中研院！貪官收押

臺安醫院詐健保燒到中研院！貪官收押

關鍵字：

國立體育大學校長邱炳坤射箭標案機票耗材競技射箭協會政府採購貪污

讀者迴響

熱門新聞

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

2001年出生者免費看《玩命關頭》

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

鄭爽爆丟寵物狗！網一看胡彥斌夯歌發毛：是真的

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面