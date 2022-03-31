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社會 社會焦點 保障人權

快訊／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐！家屬決定不解剖

記者陳雕文／新北報導

和碩科技前副總裁蔡進國26日獨自登三峽滿月圓步道後失聯，遺體在30日被新北消防局尋獲且證實罹難，31日由法醫進行相驗，研判是從高處墜落身亡，致命傷為頸椎斷裂，但實際死亡時間需解剖才能釐清，家屬悲痛萬分，對死因沒有意見並決定不解剖，將持續處理後事。

▲▼和碩前副總三峽登山失蹤！。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲和碩前副總蔡進國不幸魂斷山林。（圖／記者陳以昇翻攝）

原本蔡進國留給家人的「我明天早上從滿月圓外面的天德街走別三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，大約15公里。」的40字訊息，但其留下的訊息與實際走的路徑有差異。消防員、跑山獸等人經歷4天搜救後，於座標「24.8354262　121.437127」處尋獲蔡進國的遺體。

▲▼家屬等待法醫相驗。（圖／記者陳雕文攝）

▲法醫、檢察官到場相驗釐清死因。（圖／記者陳雕文攝）

新北市政府消防局長黃德清解釋，蔡男原本是要到滿月圓登步道，但他可能對路徑不熟，在通往滿月圓的叉路時，應該選擇左邊的路，結果蔡男選擇往右走，由此推測，可能是蔡男對路不熟，加上當時又下雨導致滑倒，才滑下山壁。

▲▼家屬等待法醫相驗。（圖／記者陳雕文攝）

▲家屬心情悲痛，等待相驗結果。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，64歲的蔡進國，平時就愛好登山，26日獨自登山卻走到陌生環境，疑因天雨路滑，不慎從約20層樓高的山壁摔落，其頸椎與鎖骨斷裂、腿部多處擦挫傷，不幸魂斷山林。

家屬貼出尋人啟事，並開出100萬獎金，希望各界幫忙找人，得知噩耗後心都碎了…蔡進國女兒忍住悲傷情緒，紅著眼眶向搜救人員們致上萬分感謝，也強調在網路上懸賞100萬「一定會給！」。

▼和碩聯合科技前副總裁蔡進國，遺體稍早順利運下山，他的女兒也忍住傷痛向消防局致謝。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 蔡進國女兒 。（圖／記者陳以昇攝）

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